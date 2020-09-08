ОМОН жорстоко побив людей в Мінську: фото і відео затримання учасників протесту

У вівторок, 8 вересня, в Мінську пройшла акція на підтримку опозиції. Мітингувальники заполонили центр столиці Білорусі. Але силовики почали затримувати і бити людей ще до початку акції.

ОМОН разом з людьми в балаклавах, хапали людей просто на вулиці, били їх і силою затягували в автозаки. При цьому силовики затримували всіх, і жінок, і чоловіків. На відео також чутно, що при затриманні однієї дівчини, чоловік каже, що вона неповнолітня.

Силовики побили і затримали учасників протесту в Мінську (відео: YouTube)

Людей затягували в буси, на яких навіть не було номерів. Мітингувальники кричали: "Ганьба!".

Силовики побили і затримали учасників протесту в Мінську (відео: YouTube)

Правозахисники говорять про те, що сьогодні було затримано понад 40 осіб. Людей затримували біля Камаровского ринку та на проспекті Машерова.

Силовики побили і затримали учасників протесту в Мінську (відео: YouTube)

Опозиція закликала людей приходити на мітинг на 18:00 в історичний район Мінська Комарівка. Сьогоднішні протести були також пов'язані з затриманнями і зникненнями соратників лідера білоруської опозиції Світлани Тихановської.

Силовики побили і затримали протестувальників в Мінську (відео: YouTube)

Нещодавно силовики затримали члена координаційної ради опозиції Марію Колеснікову. Після цього зникла ще одна соратниця Тихановської Антоніна Коновалова. З нею навіть немає ніякого зв'язку, і досі ніхто не знає, де вона знаходиться.

Силовики затримують учасників протесту в Мінську (фото: twitter.com/tutby)

Нагадаємо, Лукашенко назвав відповідальних за протести - США і "буржуйчики".

Раніше лікар розповіла всю правду про звірства силовиків у СІЗО Мінська.