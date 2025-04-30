Омолодження шиї без операцій: косметолог показала дієву вправу (відео)

Зберегти красу, свіжість та молодість шкіри шиї можна без дорогих засобів і салонних процедур. Все за допомогою простої вправи, яку можна легко виконувати вдома.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку косметолога Ольги Позднякової.
Спочатку варто розслабити задню поверхню шиї, опускаємо м'яко голову вниз, можемо додати вагу власник рук, не робимо ніяких різких рухів.
Після цього робимо фіксацію на 20-30 секунд, далі поворот до плеча та знову фіксація.
Вправу можна виконувати декілька разів на день.
Шкірі шиї шкодять ті самі фактори, що й шкірі обличчя, але вона особливо вразлива через тоншу структуру та меншу кількість сальних залоз. Ось основні чинники, які шкодять:
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