Омоложение шеи без операций: косметолог показала действенное упражнение (видео)

Сохранить красоту, свежесть и молодость кожи шеи можно без дорогих средств и салонных процедур. Все с помощью простого упражнения, которое можно легко выполнять дома.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу косметолога Ольги Поздняковой.
Сначала стоит расслабить заднюю поверхность шеи, опускаем мягко голову вниз, можем добавить вес держатель рук, не делаем никаких резких движений.
После этого делаем фиксацию на 20-30 секунд, далее поворот к плечу и снова фиксация.
Упражнение можно выполнять несколько раз в день.
Коже шеи вредят те же факторы, что и коже лица, но она особенно уязвима из-за более тонкой структуры и меньшего количества сальных желез. Вот основные факторы, которые вредят:
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