Омолодження шиї без операцій: косметолог показала дієву вправу (відео)

Зберегти красу, свіжість та молодість шкіри шиї можна без дорогих засобів і салонних процедур. Все за допомогою простої вправи, яку можна легко виконувати вдома.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -сторінку косметолога Ольги Позднякової.

Як виконувати вправу

Спочатку варто розслабити задню поверхню шиї, опускаємо м'яко голову вниз, можемо додати вагу власник рук, не робимо ніяких різких рухів.

Після цього робимо фіксацію на 20-30 секунд, далі поворот до плеча та знову фіксація.

Вправу можна виконувати декілька разів на день.

Що шкодить шкірі шиї

Шкірі шиї шкодять ті самі фактори, що й шкірі обличчя, але вона особливо вразлива через тоншу структуру та меншу кількість сальних залоз. Ось основні чинники, які шкодять: