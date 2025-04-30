Омолодження шиї без операцій: косметолог показала дієву вправу (відео)
Зберегти красу, свіжість та молодість шкіри шиї можна без дорогих засобів і салонних процедур. Все за допомогою простої вправи, яку можна легко виконувати вдома.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку косметолога Ольги Позднякової.
Як виконувати вправу
Спочатку варто розслабити задню поверхню шиї, опускаємо м'яко голову вниз, можемо додати вагу власник рук, не робимо ніяких різких рухів.
Після цього робимо фіксацію на 20-30 секунд, далі поворот до плеча та знову фіксація.
Вправу можна виконувати декілька разів на день.
Що шкодить шкірі шиї
Шкірі шиї шкодять ті самі фактори, що й шкірі обличчя, але вона особливо вразлива через тоншу структуру та меншу кількість сальних залоз. Ось основні чинники, які шкодять:
- сонячне випромінювання (УФ-промені) - призводить до фотостаріння, пігментації, втрати пружності та зморшок
- відсутність догляду - багато людей нехтують шкірою шиї, не наносять крем чи захист від сонця
- погана постава та часте нахилення голови - викликає горизонтальні зморшки
- сухість та зневоднення - шкіра стає менш еластичною і вразливою до пошкоджень
- забруднення довкілля - пил, бруд, токсини негативно впливають на стан шкіри
- паління - порушує кровообіг і погіршує колір шкіри
- недостатнє харчування - брак вітамінів, антиоксидантів і білків погіршує стан шкіри
- неправильна поза під час сну - надмірне зминання шкіри сприяє утворенню зморшок
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