Омоложение шеи без операций: косметолог показала действенное упражнение (видео)

Сохранить красоту, свежесть и молодость кожи шеи можно без дорогих средств и салонных процедур. Все с помощью простого упражнения, которое можно легко выполнять дома.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -страницу косметолога Ольги Поздняковой.

Как выполнять упражнение

Сначала стоит расслабить заднюю поверхность шеи, опускаем мягко голову вниз, можем добавить вес держатель рук, не делаем никаких резких движений.

После этого делаем фиксацию на 20-30 секунд, далее поворот к плечу и снова фиксация.

Упражнение можно выполнять несколько раз в день.

Что вредит коже шеи

Коже шеи вредят те же факторы, что и коже лица, но она особенно уязвима из-за более тонкой структуры и меньшего количества сальных желез. Вот основные факторы, которые вредят: