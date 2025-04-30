Омоложение шеи без операций: косметолог показала действенное упражнение (видео)
Сохранить красоту, свежесть и молодость кожи шеи можно без дорогих средств и салонных процедур. Все с помощью простого упражнения, которое можно легко выполнять дома.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу косметолога Ольги Поздняковой.
Как выполнять упражнение
Сначала стоит расслабить заднюю поверхность шеи, опускаем мягко голову вниз, можем добавить вес держатель рук, не делаем никаких резких движений.
После этого делаем фиксацию на 20-30 секунд, далее поворот к плечу и снова фиксация.
Упражнение можно выполнять несколько раз в день.
Что вредит коже шеи
Коже шеи вредят те же факторы, что и коже лица, но она особенно уязвима из-за более тонкой структуры и меньшего количества сальных желез. Вот основные факторы, которые вредят:
- солнечное излучение (УФ-лучи) - приводит к фотостарению, пигментации, потере упругости и морщинам
- отсутствие ухода - многие люди пренебрегают кожей шеи, не наносят крем или защиту от солнца
- плохая осанка и частое наклонение головы - вызывает горизонтальные морщины
- сухость и обезвоживание - кожа становится менее эластичной и уязвимой к повреждениям
- загрязнение окружающей среды - пыль, грязь, токсины негативно влияют на состояние кожи
- курение - нарушает кровообращение и ухудшает цвет кожи
- недостаточное питание - нехватка витаминов, антиоксидантов и белков ухудшает состояние кожи
- неправильная поза во время сна - чрезмерное сминание кожи способствует образованию морщин
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