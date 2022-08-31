Оля Цибульська вперше за 20 років показала обличчя свого чоловіка: як він виглядає
Відома українська співачка Оля Цибульська понад 20 років перебуває у стосунках з чоловіком, яка весь час ретельно приховувала. Однак, нарешті знаменитість наважилась показати його обличчя.
Відео з чоловіком вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
За час, поки артистка активно приховувала свого обранця, їй приписували чимало романів. Навіть ширилися чутки, що син Олі - Нестор - від українського співака Дзідзьо.
"Ми разом уже понад 20 років, та ніхто не знав його імені та не бачив його обличчя. За довгу кар'єру в шоубізнесі мені приписували численні романи з відомими чоловіками, сина від Дзідзьо і навіть таємний шлюб з олігархом", - розповіла знаменитість.
Зокрема, його звати Сергієм і історія їхнього кохання почалася ще зі шкільних років. Разом вони виховують сина Нестора, який у пари народився 6 січна 2015 року.
Оля Цибульська показала обличчя свого чоловіка (скрін)
Загалом, сьогодні, 31 серпня, у Сергія день народження.
Також вони разом взяли участь у проєкті підтримки безпритульних тварин.
"Від початку повномасштабної війни я вмовляла його врешті вийти з тіні, бо я більше не могла тримати жодних секретів від тих, з ким переживаю одне горе і ховаюся в бункерах. Він погодився взяти участь у проєкті на підтримку безпритульних тварин, що постраждали від війни", - розповіла Оля.
У коментарях зіркові колеги співачки та її шанувальники вітають Сергія з днем народження та радіють, що тепер артистка розкрила усі секрети.
Оля Цибульська показала обличчя свого чоловіка (скрін)
Раніше Цибульська розповідала про свого чоловіка, якого так активно приховувала.
Також артистка давала поради, які допоможуть впоратися з апатією під час війни та взяти себе в руки.