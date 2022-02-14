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"Развестись - никогда": украинская звезда рассказала о своем муже, лицо которого прячет от всех (фото)

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Понедельник 14 февраля 2022 14:52
"Развестись - никогда": украинская звезда рассказала о своем муже, лицо которого прячет от всех (фото) Оля Цибульская рассказала о своем муже (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Известная украинская певица Оля Цибульская уже много лет счастлива в браке. Но его лицо артистка не показывает и имя не называет.

В День Святого Валентина Цибульская рассказала о своем супруге некоторые подробности на странице в Instagram и поделилась нежными фотографиями.

7 фактов о моем муже

1. Между рыбой и курицей выберет кисю

2. Лучше меня играет на фортепиано

3. Зачал и родил сына вместе со мной

4. Теряет блокноты

5. Дает читать свой директ. Не дает съесть его салат.

6. В отличие от меня помнит все важные даты.

7. Принял в подарок от меня сакуру (которую я купила за космические деньги) и расцвела тупо черешней. И поверил, что это сакура.

"Иногда хочется задушить, стрельнуть, устроить шторм. Развестись – никогда. Пусть в твоем сердце тоже кто-то гремит, стучит и воркует. С днем влюбленных, кись", - написала Цибульская.

&quot;Развестись - никогда&quot;: украинская звезда рассказала о своем муже, лицо которого прячет от всех (фото)&quot;Развестись - никогда&quot;: украинская звезда рассказала о своем муже, лицо которого прячет от всех (фото)&quot;Развестись - никогда&quot;: украинская звезда рассказала о своем муже, лицо которого прячет от всех (фото)&quot;Развестись - никогда&quot;: украинская звезда рассказала о своем муже, лицо которого прячет от всех (фото)

Фото: instagram.com/cybulskaya

Что известно о муже Цибульской

Пара познакомилась в Радивилове, Ровенской области, откуда Оля Цибульская родом. 6 января 2015 года у них родился сын, которого назвали Нестор.

Ранее сообщалось, что у экс-депутата Радивиловского городского совета Сергея Грисюка в декларации вписаны женой Ольга Цибульская-Грисюк и сын Нестор Грисюк.

У пары был сложный период, когда Цибульская переехала в Киев. Однако со временем все наладилось, и они снова счастливы.

Напомним, ранее мы писали о том, что Цибульская рассказала, что ее оскорбил близкий друг.

А также рассказывали о том, что Цибульскую с днем рождения поздравил звезда сериала "Секс в большом городе".

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Оля Цибульская
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