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Оля Цибульська відповіла, як чоловік реагував на чутки про її роман з DZIDZIO

Оля Цибульська та DZIDZIO (фото: instagram.com/cybulskaya)
Автор: Іванна Пашкевич

Співачка Оля Цибульська розповіла, як її чоловік реагував на чутки, що у неї нібито роман із виконавцем DZIDZIO.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на програму "Чат Дівчат" від Люкс ФМ.

Деталі

За словами знаменитості, вона "пів життя жила з клеймом коханки у шоу-бізнесі".

Всі були переконані, що це через Олю Михайло Хома розлучився з дружиною, співачкою SLAVIA (Ярославою Притулою) після 20-річних стосунків.

Оля Цибульська та DZIDZIO (фото: instagram.com/cybulskaya)

"Ми знаємо одне одного. І можемо підколювати, притиснути одне одного. Те, що відбувається на сцені, - це вистава. Потім закінчується пісня або зйомка кліпу - і все, ця історія, яку ми транслюємо для людей як історію стосунків - вона закінчується", - поділилася співачка.

Також Цибульська вважає, що її коханому, бізнесмену Сергію, якого вона приховувала від публіки майже 20 років, було неприємно читати ці всі плітки.

"Думаю, йому було неприємно, тому що це активно обговорювалося серед журналістів, у шоубізнесі й нічого не можна було довести", - сказала виконавиця.

 

Зазначимо, що знаменитість вже дев’ять років перебуває в офіційному шлюбі з підприємцем та колишнім депутатом Радивилівської міської ради Сергієм Грисюком. Хоча знайомі вони більше 20 років.

Подружжя виховує сина Нестора.

Нещодавно Оля Цибульська чесно відповіла, чи зраджувала чоловіка за понад 20 років стосунків.

Також вона заявила про бажання вступити до лав ЗСУ.

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