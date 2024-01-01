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Оля Цибульська заявила про бажання вступити до лав ЗСУ

Понеділок 01 січня 2024 13:00
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Оля Цибульська заявила про бажання вступити до лав ЗСУ Оля Цибульська (фото: instagram.com/cybulskaya)
Автор: Іванна Пашкевич

Українська співачка Оля Цибульська на початку повномасштабного вторгнення РФ хотіла вступити до лав ЗСУ.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Youtube-канал Аліни Доротюк.

Деталі

За словами знаменитості, вона всіма силами втримувала себе, щоб не піти на фронт, і їй навіть довелося звернутися за порадою до воєнного психолога.

"Мене крило дуже сильно. Я була в такому психоемоційному стані. Навіть спілкувалася з психологом. Вона висказала мені купу матюків в слухавку і сказала: "В тебе є дитина, ти відповідальна за нього, тому заспокойся", - поділилася артистка.

Оля Цибульська заявила про бажання вступити до лав ЗСУ

Оля Цибульська із сином (фото: instagram.com/cybulskaya)

Зірка додала, що тоді її син Нестор часто хворів. Хлопчик прокидався вночі і мав проблеми зі сном.

Цибульська розповіла про це фахівчині, і та їй пояснила, чому з її дитиною таке відбувається.

"Він хворіє, тому що ти не в спокої. Я запитала її: "А що йому дати?" А вона мені: "Дай собі по голові, випий заспокійливе та лягай біля дитини", - згадала слова психолога співачка.

Нещодавно ми писали, що відома співачка засумнівалася у службі Козловського.

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