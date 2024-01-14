Оля Цибульська чесно відповіла, чи зраджувала чоловіка за понад 20 років стосунків
Співачка Оля Цибульська відверто зізналась, чи зраджувала свого чоловіка Олександра, з яким перебуває у стосунках понад 20 років.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram виконавиці.
Чи зраджувала артистка чоловіка
За словами знаменитості, поки у неї такого досвіду не було.
Однак вона не може стверджувати, що з нею подібна ситуація ніколи не відбудеться.
Оля Цибульська сказала, чи зраджувала (фото: instagram.com/cybulskaya)
"Ніколи не кажи ніколи. Я не зарікаюся, але до сьогодні мені вистачало яєць зізнаватися людині, якщо я припиняла до неї щось відчувати. Це стосується і дружби, і партнерських стосунків, і стосунків у парі, і стосунків у бізнесі", - сказала Оля.
"Мені здається, що зраджують боягузи, бо вони не можуть сказати, що змінилися. Вони бояться транслювати, що я тепер інший чи інша і що мені потрібно щось інше. Тому не зарікаюся, звичайно, але на сьогодні поки що такого не було", - додала вона.
Оля Цибульська з чоловіком (фото: instagram.com/cybulskaya)
Нагадаємо, Оля Цибульська багато років тримала особисте життя якомога далі від сторонніх очей.
Лише влітку минулого року вперше показала свого коханого, підприємця Сергія Грисюка.
Пара разом 23 роки, дев'ять із яких у шлюбі.
На початку 2015 року Оля народила чоловікові сина Нестора.
Оля Цибульська з сином та чоловіком (фото: instagram.com/cybulskaya)
Нещодавно співачка розповіла про "душевну близькість" з відомим ведучим.