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Оля Цибульська чесно відповіла, чи зраджувала чоловіка за понад 20 років стосунків

Неділя 14 січня 2024 20:41
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Оля Цибульська чесно відповіла, чи зраджувала чоловіка за понад 20 років стосунків Оля Цибульська з чоловіком (фото: instagram.com/cybulskaya)
Автор: Іванна Пашкевич

Співачка Оля Цибульська відверто зізналась, чи зраджувала свого чоловіка Олександра, з яким перебуває у стосунках понад 20 років.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram виконавиці.

Чи зраджувала артистка чоловіка

За словами знаменитості, поки у неї такого досвіду не було.

Однак вона не може стверджувати, що з нею подібна ситуація ніколи не відбудеться.

Оля Цибульська чесно відповіла, чи зраджувала чоловіка за понад 20 років стосунків

Оля Цибульська сказала, чи зраджувала (фото: instagram.com/cybulskaya)

"Ніколи не кажи ніколи. Я не зарікаюся, але до сьогодні мені вистачало яєць зізнаватися людині, якщо я припиняла до неї щось відчувати. Це стосується і дружби, і партнерських стосунків, і стосунків у парі, і стосунків у бізнесі", - сказала Оля.

"Мені здається, що зраджують боягузи, бо вони не можуть сказати, що змінилися. Вони бояться транслювати, що я тепер інший чи інша і що мені потрібно щось інше. Тому не зарікаюся, звичайно, але на сьогодні поки що такого не було", - додала вона.

Оля Цибульська чесно відповіла, чи зраджувала чоловіка за понад 20 років стосунків

Оля Цибульська з чоловіком (фото: instagram.com/cybulskaya)

Нагадаємо, Оля Цибульська багато років тримала особисте життя якомога далі від сторонніх очей.

Лише влітку минулого року вперше показала свого коханого, підприємця Сергія Грисюка.

Пара разом 23 роки, дев'ять із яких у шлюбі.

На початку 2015 року Оля народила чоловікові сина Нестора.

Оля Цибульська чесно відповіла, чи зраджувала чоловіка за понад 20 років стосунків

Оля Цибульська з сином та чоловіком (фото: instagram.com/cybulskaya)

Нещодавно співачка розповіла про "душевну близькість" з відомим ведучим.

Також вона заявила про бажання вступити до лав ЗСУ.

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Оля Цибульська стосунки звезды шоу-бизнеса