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Оля Цыбульская ответила, как муж реагировал на слухи о ее романе с DZIDZIO

Оля Цыбульская и DZIDZIO (фото: instagram.com/cybulskaya)
Автор: Иванна Пашкевич

Певица Оля Цыбульская рассказала, как ее муж реагировал на слухи, что у нее якобы роман с исполнителем DZIDZIO.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на програму "Чат Дівчат" от Люкс ФМ.

Подробности

По словам знаменитости, она "пол жизни жила с клеймом любовницы в шоу-бизнесе".

Все были убеждены, что это из-за Оли Михаил Хома расстался с женой, певицей SLAVIA (Ярославой Притулой) после 20-летних отношений.

Оля Цыбульская и DZIDZIO (фото: instagram.com/cybulskaya)

"Мы знаем друг друга. И можем подкалывать, прижать друг друга. То, что происходит на сцене, - это спектакль. Потом заканчивается песня или съемка клипа - и все, эта история, которую мы транслируем для людей как историю отношений - она заканчивается", - поделилась певица.

Также Цибульская считает, что ее возлюбленному, бизнесмену Сергею, которого она скрывала от публики почти 20 лет, было неприятно читать эти все сплетни.

"Думаю, ему было неприятно, потому что это активно обсуждалось среди журналистов, в шоубизнесе и ничего нельзя было доказать", - сказала исполнительница.

 

Отметим, что знаменитость уже девять лет состоит в официальном браке с предпринимателем и бывшим депутатом Радивиловского городского совета Сергеем Грисюком. Хотя знакомы они больше 20 лет.

Супруги воспитывают сына Нестора.

Недавно Оля Цыбульская честно ответила, изменяла ли мужу за более 20 лет отношений.

Также она заявила о желании вступить в ряды ВСУ.

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