Оля Цибульська після виїзду за кордон розсекретила, чим займається: "Згадала, яке щастя на смак"

Де зараз Цибульська

Після того, як артистка написала, що її виїзд - це "свідоме бажання змінити життя", багато шанувальників та підписників подумали, що Цибульська зважилася на еміграцію. Тим паче, що вона деякий час не виходила на зв'язок. У своєму новому пості співачка розповіла, якою саме була причина її виїзду.

Виявляється, Оля вирішила виїхати, щоб здійснити свою мрію. Нещодавно вона знайшли список своїх мрій: зі 100 збулося лише 2. Тому вона вирішила не відкладати життя на потім.

Оля Цибульська (фото: instagram.com/cybulskaya)

"Мої особисті мрії не справдилися. Тому що не на часі. Не в пріоритеті. Але я нарешті зважилася. Зробити крок, щоб почути себе. Щоб стати на хвилю. І щоб у списку зі 100 бажань збулося хоча б 3", - зазначила у підписі до відео артистка.

Виявляється, вона вирушила зі своєю дитиною до однієї з країн Європи, щоб спробувати стати на дошку для серфінгу. Саме такою була її мрія.

"Я згадала, яке щастя на смак. Виявляється, воно дійсне лише для рішучих і безстрашних", - підсумувала артистка.

Чи планує Цибульська повертатися в Україну

Також співачка написала розгорнутий пост для всіх тих, хто називав її від'їзд "зрадою", в якому розповіла, що це була не еміграція, а лише коротка відпустка.

"Для тих, хто святкував мій від'їзд. Я відновила нерви, пройшла особисту психотерапію, дала синові можливість поспати у тиші, і ми за планом повертаємось додому", - розповіла Оля.

"Моя професія - це відповідальність. І моє місце у такий час в Україні. Це незмінно", - зазначила артистка.

Також вона обурилася, оскільки багато хто не зрозумів її вчинку як матері, яка намагається зробити дитинство свого сина щасливим навіть в умовах війни.

"Судячи з коментарів у мережах, вивезти дитину за кордон, рятуючи дитинство, досі для багатьох - "зрада". Ніколи цього не зрозумію", - зазначила співачка.

Також вона подякувала всім тим, хто її підтримав.

"Я дякую "моїм" людям. За тисячі повідомлень у директі за ці дні. За "ти краще знаєш, як тобі потрібно" без порушень особистих кордонів", - наголосила Цибульська.

Цибульська (фото: instagram.com/cybulskaya)

Що відомо про Олю Цибульську

Цибульська - українська співачка, телеведуча та радіоведуча, автор пісень.

В 2007 році стала переможницею першої української "Фабрики зірок" у складі дуету "Небезпечні зв'язки" з Олександром Бодянським.

У 2009 році розпочала сольну кар'єру.

Співачка одружена з Сергієм Грисюком, з яким познайомилася ще в школі. Він уникає публічності, і лише нещодавно Цибульська показала його обличчя.

Оля Цибульська з чоловіком та сином (фото: instagram.com/cybulskaya)