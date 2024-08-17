Цибульська відверто розповіла про своє ставлення до зайвої ваги: "Заважає на сцені"

Співачка Оля Цибульська, яка нещодавно висловилася про шлюб чоловіком , цього разу прокоментувала тему зайвих кілограмів. Вона не соромиться відверто про це говорити, а також зізнається, що в майбутньому прагне повернутися до тієї ваги, яку мала кілька років тому.

Цибульська висловилася про зайві кілограми

Українська виконавиця пригадала 2019 рік, коли скинула близько 15 кг. Вона сказала, що тоді мала відчуття легкості та гармонії, однак зараз знову почала набирати вагу через психоемоційний стан.

"В мене був класний досвід. Здається, у 2019 році я за два місяці скинула 15 кг зайвих. Я дуже класно себе відчувала. Це була якась польотність і це було тоді про здоров'я. Я це зробила з хорошим спеціалістом, і тоді був такий психоемоційний стан, коли я могла не заїдати все. А зараз я, звичайно, знову наїла щоки", - поділилася Цибульська.

"Я дивлюсь на ці фотки себе минулої, я їх розвісила по офісу, там, де я така, яка собі подобаюсь. Я думаю, що, можливо, ця стіна візуалізації колись-таки спрацює, і я знову зможу взяти себе в руки та повернутися до тієї форми", - додала вона.

Оля Цибульська дала інтерв'ю Олексію Суханову (скриншот)

Оля зауважує, що для артиста питання ваги є важливим, оскільки сцена, за її словами, це те місце, де треба почуватися з легкістю, і вага їй у цьому певним чином заважає.

"Для артиста все-таки це важливо. Я себе вже прийняла такою. Не скажу, що дуже полюбила, тому що я постійно жартую над вагою, мені навіть мій син часом робить зауваження. Зайва вага заважає на сцені. Я навіть, коли виходжу, я каблучки знімаю. Мені треба, щоб нічого не заважало, а зайві кілограми заважають. Хочеться легкості. Але я люблю себе. Мені з собою пощастило", - пояснила знаменитість.

Архівні фото співачки (скриншот з інтерв'ю)

Нагадаємо, у своїх соцмережах Цибульська відверто говорить про питання ваги, а також розсекречує підписникам, скільки набрала. Наприклад, минулої весни вона зауважила, що за рік цифра на вагах стала більшою на 10 кг. Вона також пояснювала, що вага почала з'являтися на тлі стресу та переживань, пов'язаних із повномасштабною війною.

До слова, Оля Цибульська - 38-річна українська співачка, телеведуча, авторка пісень.

Понад 20 років у шлюбі з Сергієм Грисюком, якого представила своїм шанувальникам лише нещодавно - у 2022 році. Закохані виховують сина Нестора, який народився у січні 2015 року.

Зірка зі своїм обранцем Сергієм (Фото: instagram.com/cybulskaya)

У мережі також пліткували про можливий роман Цибульської із колегою DZIDZIO (справжнє ім’я - Михайло Хома), і у 2021 році, коли артист розлучився з обраницею, припущення щодо цього стали з’являтися знову.