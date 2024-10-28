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"Свідоме бажання змінити життя". Оля Цибульська виїхала з України за кордон

Понеділок 28 жовтня 2024 15:20
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"Свідоме бажання змінити життя". Оля Цибульська виїхала з України за кордон Оля Цибульська (фото: instagram.com/cybulskaya)
Автор: Іванна Пашкевич

Українська співачка Оля Цибульська виїхала з 9-річним сином Нестором за кордон і назвала причину.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram виконавиці.

Через що Цибульська покинула Україну

Так, зі слів знаменитості, рішення виїхати вона прийняла за один день, однак це не "втеча", а "свідоме бажання змінити життя".

"Я поїхала з України. Рішення прийнялось в один день. Це не втеча. Це свідоме бажання змінити життя. Я запланувала справи, записалась до косметолога, лягла спати, не спала, бо гучно, і на ранок сталося це", - написала співачка.

&quot;Свідоме бажання змінити життя&quot;. Оля Цибульська виїхала з України за кордон

&quot;Свідоме бажання змінити життя&quot;. Оля Цибульська виїхала з України за кордон

Скріншот

Потім вона опублікувала знімок екрану листування, в якому Цибульській нагадали про заплановану зустріч. На що знаменитість відповіла: "У мене внутрішні реформи. Я забрала Нестора зі школи і ми їдемо".

&quot;Свідоме бажання змінити життя&quot;. Оля Цибульська виїхала з України за кордон

&quot;Свідоме бажання змінити життя&quot;. Оля Цибульська виїхала з України за кордон

&quot;Свідоме бажання змінити життя&quot;. Оля Цибульська виїхала з України за кордон

Скріншот

Наразі невідомо, чи це тимчасова еміграція, чи все ж повноцінний переїзд. Також поки що неясно, як це вплине на шлюб Ольги, адже Сергій Грисюк, схоже, не має можливості виїхати.

Що відомо про чоловіка Цибульської

Виконавиця Оля Цибульська понад 20 років приховувала свого чоловіка, який старший за неї на рік. Артистка завжди говорила, що її коханий уникає публічності. Утім, у такі тяжкі часи Оля хоче бути чесною з прихильниками до кінця, тож після початку повномасштабного вторгнення нарешті показала обранця.

До слова, Сергій займається сімейним бізнесом, а його робота не прив'язана до конкретного місця. Відомо, що справа коханого зірки пов'язана з молочною продукцією.

Також чоловік допомагає українській армії: купує дрони, тепловізори та іншу необхідну техніку.

&quot;Свідоме бажання змінити життя&quot;. Оля Цибульська виїхала з України за кордон&quot;Свідоме бажання змінити життя&quot;. Оля Цибульська виїхала з України за кордон

Скріншот

Раніше Цибульська розкрила секрет міцного шлюбу з чоловіком.

Також вона відверто розповіла про своє ставлення до зайвої ваги.

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