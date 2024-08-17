Цибульська розкрила секрет міцного шлюбу з чоловіком: "Це допомагає нам бути разом"

Цибульська висловилася про шлюб

Співачка зауважила, що мати міцний шлюб їй допомагає усвідомлення того, що її коханий точно так само, як і вона, така ж людина, яка помиляється і не є ідеальною.

"Те, що мені допомагає: я допускаю те, що він така сама людина. Ми декілька днів тому посперечалися на одну з тем, посварилися так нормально. Я сказала все, що я думаю, а потім сіла в машину і думаю: бл*ха, ну він же така сама людина, як і я. Він теж втомлюється. Він просто втомився, він забув, бо просто стомився чи просто емоційно щось складно переживає", - пояснила Цибульська.

"Може, нашістосунки досі тримаються тому, що я ніколи їх не ідеалізувала. Ми теж сварилися, теж рвали стосунки, я 10 разів збирала свою малинову валізу, гримала дверима, ну тобто все як у людей. Я знаю, що в кіно красиво, але в житті краще. Я дуже дякую своєму чоловіку теж за те, що він приймає мене людиною. Що він знає, що я теж людина. Оце, напевно, і допомагає нам бути разом", - також зазначила вона.

Цибульська під час інтерв'ю (скриншот)

Крім того, знаменитість зізналася, що раніше у їхніх стосунках було місце для контролю одне одного. Наприклад, розблоковування телефонів задля того, аби знати більше. Але з часом вона зрозуміла, що це помилка, а тому обрала зовсім інший шлях.

"В якийсь момент у мене пропало бажання знати все. Я дуже поважаю свій особистий простір. Наприклад, мій телефон ніхто до рук не бере. Там немає нічого, але це мій особистий простір. І коли я кажу, що я хочу побути сама, мене ніхто не буде смикати. І я так само намагаюся поважати особистий простір інших", - сказала Оля.

Також зірка сцени зауважила, що вони з чоловіком вже багато через що пройшли разом, і між ними відбулася відверта розмова щодо того, що якщо раптом їм захочеться щось змінити у житті, то вони відверто про це поговорять.

"Ми в якийсь момент відверто поговорили про те, що якщо так трапиться, що нам захочеться щось поміняти, то в нас вистачить любові чи взаємоповаги про це сказати. Я йому казала: "Якщо мене Хав’єр Бардем (іспанський актор, - прим. ред.) покличе заміж, то я прийду йому скажу, і ми підемо поїдемо разом". Я жартую звичайно. Ми багато чого разом пройшли для того, щоб зберегти оцю взаємоповагу і зізнатися, якщо що", - розповіла артистка.

Пара виховує сина Нестора (Фото: instagram.com/cybulskaya)

Нагадаємо, з Сергієм Грисюком Цибульська у шлюбі вже близько 24 років. У січні 2015 року у них народився син Нестор.

Вперше свого обранця співачка представила публіці влітку 2022 року. Вона зробила це в рамках благодійного спецпроєкту з підтримки тварин, постраждалих внаслідок російської агресії в Україні.