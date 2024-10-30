Оля Цибульская после выезда за границу рассекретила, чем занимается: "Вспомнила, какое счастье на вкус"

Где сейчас Цибульская

После того, как артистка написала, что ее выезд - это "сознательное желание изменить жизнь", многие поклонники и подписчики подумали, что Цибульская решилась на эмиграцию. Тем более, что она некоторое время не выходила на связь. В своем новом посте певица рассказала, какой именно была причина ее выезда.

Оказывается, Оля решила выехать, чтобы исполнить свою мечту. Недавно она нашли список своих мечтаний: из 100 сбылось только 2. Поэтому она решила не откладывать жизнь на потом.

Оля Цибульская (фото: instagram.com/cybulskaya)

"Мои личные мечты не сбылись. Потому что не то время. Не в приоритете. Но я наконец-то решилась. Сделать шаг, чтобы услышать себя. Чтобы стать на волну. И чтобы в списке из 100 желаний сбылось хотя бы 3", - отметила в подписи к видео артистка.

Оказывается, она отправилась со своим ребенком в одну из стран Европы, чтобы попробовать стать на доску для серфинга. Именно такой была ее мечты.

"Я вспомнила, какое счастье на вкус. Оказывается, оно действительно только для решительных и бесстрашных", - подытожила артистка.

Планирует ли Цибульская возвращаться в Украину

Также певица написала развернутый пост для всех тех, кто называл ее отъезд "зрадой", в котором рассказала, что это была не эмиграция, а всего лишь короткий отпуск.

"Для тех, кто праздновал мой отъезд. Я восстановила нервы, прошла личную психотерапию, дала сыну возможность поспать в тишине, и мы по плану возвращаемся домой", - рассказала Оля.

"Моя профессия - это ответственность. И мое место в такое время в Украине. Это неизменно", - отметила артистка.

Также она возмутилась, так как многие не поняли ее поступка как матери, которая старается сделать детство своего сына счастливым даже в условиях войны.

"Судя по комментариям в сетях, вывезти ребенка за границу, спасая детство, до сих пор для многих - "зрада". Никогда этого не пойму", - отметила певица.

Также она поблагодарила всех тех, кто ее поддержал.

"Я благодарю "моих" людей. За тысячи сообщений в директе за эти дни. За "ты лучше знаешь, как тебе нужно" без нарушений личных границ", - подчеркнула Цибульская.

Оля Цибульская (фото: instagram.com/cybulskaya)

Что известно про Олю Цибульскую

Цибульская - украинская певица, телеведущая и радиоведущая, автор песен.

В 2007 году стала победительницей первой украинской "Фабрики звезд" в составе дуэта "Опасные связи" с Александром Бодянским.

В 2009 году начала сольную карьеру.

Певица замужем за Сергеем Грисюком, с которым познакомилась еще в школе. Он избегает публичности, и лишь недавно Цибульская показала его лицо.

Оля Цибульская с мужем и сыном (фото: instagram.com/cybulskaya)