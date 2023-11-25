Полякова відверто відповіла, чи готова стати бабусею у 44 роки: "Збирай монатки, Машо"

44-річна українська співачка Оля Полякова емоційно відреагувала на ймовірну вагітність своєї доньки, 18-річної Маші. За словами співачки, її спадкоємиця не планує так рано робити свою зіркову маму бабусею.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю артистки для YouTube-каналу "Слава+" .

Чи готова Полякова стати бабусею

Ведучий Слава Дьомін поцікавився у зірки, як вона поставиться до того, якщо її старша донька повідомить про свою вагітність.

Оля Полякова з донькою (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Відмітимо, що свою маму Полякова зробила бабусею у 43 роки. Саму ж співачку не влаштовує така перспектива.

"Ні. Яка бабуся? Мені 23 роки. Ні, я про це не думаю. Це тупість. Моя дитина не збирається робити з мене бабусю, а якщо збирається, то "Збирай монатки, Маша. Ніякої квартири ти в Бостоні не отримаєш. Будеш сама розбиратися. Бабусею вона мене зробить! Я тобі зроблю!", - жартома відповіла Оля.

Для довідки

Оля Полякова заміжня за бізнесменом Вадимом Буряковським, який старший за неї на 16 років.

Пара разом уже близько 20 років і виховує двох доньок: 18-річну Марію та 11-річну Алісу.

Оля Полякова з родинею (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Минулого року зіркове подружжя відправило свою старшу спадкоємицю навчатись за кордон.

Дівчина вступила на бакалаврат до музичного коледжу та навіть встигла заселитись до гуртожитку.

Втім, декілька місяців тому вона повернулась в Україну та почала навчання в одному зі столичних вишів.

Маша Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

А згодом Полякова-молодша повідомила, що стала студенткою американського вишу.

"Я відрахувалася з англійського вишу, оскільки вступила до американського вишу Berklee College of Music на зимовий курс. Нам з однокурсницею дуже не подобалося навчання там, тому що дуже слабкий рівень. Ми провчилися 12 років у музичній школі. В нас великі знання були.. Вона поступила туди, їй прийшло підтвердження. І вона така: "Ну давай, ну поступи". І я теж подала документи і, врешті, вступила. Ще й з дуже гарною знижкою", - зізналася блогерка.