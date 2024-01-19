Оля Полякова назвала лучшие украинские песни, раскрывающие наш этнокод

Некоторые украинские песни не просто показывают богатство души нашего народа миру, но раскрывают его этнокод. И у каждого из нас есть любимые композиции этой категории.

Оля Полякова в комментарии РБК-Украина (проект Styler) назвала лучшие для себя украинские песни всех времен, которые повлияли на нее и поражают до сих пор.

"Конечно, первое, что приходит на ум, это песни Нины Матвиенко", - говорит Полякова.

В частности, певица отмечает "Ой летели дикие гуси" в исполнении легендарной артистки, которая в октябре прошлого года, к сожалению, отошла в засветы.

"Это моя любимая песня с самого детства", – признается Оля.

Но есть еще одна украинская песня, которая поражает Полякову.

"Не могу не вспомнить творения Тараса Петриненко "Украина". Это то, что всегда было на слуху и всегда поражало", – комментирует артистка.

Что известно о песне "Ой летели дикие гуси"

Эта стилизованная под народную песню была написана в 1969 году композитором Игорем Покладом на слова поэта Юрия Рыбчинского.

Ее исполняли разные артисты (в том числе и знаменитая Лидия Видаш), но наиболее гармонично эта заунывная композиция прозвучала в исполнении именно Матвиенко. "Ой летели дикие гуси" сделала Нину Митрофановну по-настоящему знаменитой, а сама певица своим голосом подарила песне популярность на долгие годы.

Что известно о песне "Украина"

Эта композиция впервые исполнена была ее автором Тарасом Петриненко в 1987 году. Впоследствии песня стала позывной Украинского радио, а ее мелодию можно было услышать во время посещения Михайловского Златоверхого собора. С годами композиция справедливо превратилась в неофициальный гимн нашей страны.

Напомним, 17 января, в день своего рождения, Полякова в прямом эфире одной из радиостанций презентовала полностью украиноязычный альбом хитов "100% UA", куда вошли такие песни, как "Королева ночи", "Эй, Секундочку", "Волшебные глаза", "Танцую, как в последний раз", "Шлепки" и другие.

Кроме творческой составляющей эфир преследовал цель и благотворительную. Так, через несколько часов онлайн-марафона артистке, впервые попробовавшей себя в роли радиоведущей, удалось собрать 50 тысяч гривен для медицинской роты 53 отдельной механизированной бригады (ранее певица передала им эвакуационный реанимобиль).

Также Полякова разыграла всевозможные призы, среди которых 5 пар эксклюзивных билетов на meet&greet перед ее сольником в Киеве 26 октября с эксклюзивным доступом за кулисы концерта.

Присоединиться к сбору можно, задонатив на монобанку по этой ссылке. Цель сбора - полтора миллиона гривен, за которые будет приобретен грузовик со специальным холодильником, который обеспечит сохранность лекарств, крови и медицинских материалов и поможет спасать жизнь украинским военным.