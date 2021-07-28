Олимпийские игры из космоса: NASA показала невероятные фото Токио

Cнимок астронавт сделал с борта Международной космической станции.

"Токио ярко светится магией Олимпийских игр на этом изображении, снятом астронавтом НАСА Шейном Кимбром с точки зрения Международной космической станции", - добавляется в описании к фото.

Фото: как выглядят Олимпийские Игры из космоса (instagram.com/nasa)

Что известно об Олимпиаде в Токио

Летние Олимпийские игры 2020 стартовали в Токио в Японии 23 июля на Национальном стадионе, который был специально построен к Играм. Продлятся игры до 8 августа.

Как известно, Игры были перенесены на 2021 год из-за коронавируса, но сохранили название "Олимпиада-2020". Кроме того, будет разыграно 339 комплектов медалей в 33 видах спорта.

Поименный состав олимпийской сборной Украины для участия в Играх был утвержден 7 июля 2021 года исполнительным комитетом Национального олимпийского комитета Украины.

Это седьмые по счету летние Олимпийские игры, в которых принимает участие украинская сборная как самостоятельная команда. Первыми такими соревнованиями были Олимпийские игры 1996 года в Атланте.

В соревнованиях должны принять участие не менее 157 украинских олимпийцев в 25 видах спорта, представляющих 20 международных спортивных федераций