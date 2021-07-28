Олімпійські ігри з космосу: NASA показала неймовірні фото Токіо

Знімок астронавт зробив з борту Міжнародної космічної станції.

"Токіо яскраво світиться магією Олімпійських ігор на цьому зображенні, знятому астронавтом NASA Шейном Кімбро з точки зору Міжнародної космічної станції", - додається в описі до фото.

Фото: як виглядають Олімпійські Ігри з космосу (instagram.com/nasa)

Що відомо про Олімпіаду в Токіо

Літній Олімпійські ігри 2020 стартували в Токіо в Японії 23 липня на Національному стадіоні, який був спеціально побудований до Ігор. Триватимуть Ігри до 8 серпня.

Як відомо, Ігри були перенесені на 2021 рік через коронавірус, але зберегли назву "Олімпіада-2020". Окрім того, буде розіграно 339 комплектів медалей у 33 видах спорту.

Поіменний склад Олімпійської збірної України для участі в Іграх було затверджено 7 липня 2021 року Виконавчим комітетом Національного олімпійського комітету України.

Це сьомі за ліком літні Олімпійські ігри, в яких бере участь українська збірна як самостійна команда. Першими такими змаганнями були Олімпійські ігри 1996 року в Атланті.

У змаганнях мають взяти участь щонайменше 157 українських олімпійців у 25 видах спорту, що представляють 20 міжнародних спортивних федерацій.