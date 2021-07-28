ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Олимпиада-2020: украинка Виктория Ус прошла в полуфинал соревнований по гребному слалому

Новина українською →
Среда 28 июля 2021 13:00
Олимпиада-2020: украинка Виктория Ус прошла в полуфинал соревнований по гребному слалому Фото: каноистка Виктория Ус (noc-ukr.org)
Автор: Инна Собора

Украинская каноистка Виктория Ус прошла в полуфинал Олимпиады в Токио. Соревнования состоятся завтра, 29 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство молодежи и спорта Украины в Facebook.

Ус выступила в гребном слаломе в каноэ-одиночке. Спортсменка показала итоговый 13-й результат, что дает ей право бороться в полуфинале, который стартует уже завтра, 29 июля.

Первое место у британки Мэллори Франклин, второй финишировала немка Андреа Герцог, третьей - чешка Тереза ​​фишеров.

Напомним, вчера Виктория Ус заняла восьмое место в гребном слаломе и не смогла побороться за олимпийскую медаль.

Читайте РБК-Украина в Google News
Олимпиада 2020
Расписание соревнований
Расписание соревнований
Итоги дня
Итоги дня
Состав украинской сборной
Состав украинской сборной
Украина на Олимпиаде: история побед
Украина на Олимпиаде: история побед
Дебютные виды спорта
Дебютные виды спорта