Олімпійські ігри 2024: яскраві фото і відео з церемонії відкриття в Парижі

У п'ятницю, 26 липня, у Парижі пройшла церемонія відкриття Олімпійських ігор-2024. Масштабний захід відбувся на відкритому просторі, на березі річки Сена.
Фото та відео яскравих моментів цієї події публікує РБК-Україна (проєкт Styler).
Змагання у столиці Франції проходитимуть з 26 липня по 11 серпня. Цього року на світовий турнір з'їхались понад десять тисяч спортсменів з різних куточків світу.
Серед них розіграють майже 330 комплектів нагород у 32 різних видах спорту.
Нашу країну на змаганнях представлятимуть 140 спортсменів з 23 видів спорту. Найбільше представників буде з легкої атлетики - 25.
Церемонія, окрім річки Сени, також проходила і в Садах Трокадеро. Захід включав в себе потужну шоу-програму з національними елементами Франції.
У якості запрошених знаменитостей шанувальники побачили Леді Гагу, Селін Діон та інших виконавців.
Леді Гага на відкритті Олімпійських ігор-2024 (скріншоти: трансляція "Суспільне Спорт")
Також відбувся парад спортсменів та запалення Олімпійського вогню.
Відкривав Олімпійські ігри-2024 президент Франції Еммануель Макрон.