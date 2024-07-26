UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Олімпійські ігри 2024: яскраві фото і відео з церемонії відкриття в Парижі

Яким було відкриття Олімпійських ігор-2024 (колаж: РБК-Україна)
Автор: Любов Блажко

У п'ятницю, 26 липня, у Парижі пройшла церемонія відкриття Олімпійських ігор-2024. Масштабний захід відбувся на відкритому просторі, на березі річки Сена.

Фото та відео яскравих моментів цієї події публікує РБК-Україна (проєкт Styler).

Олімпійські ігри-2024: якою була церемонія відкриття

Змагання у столиці Франції проходитимуть з 26 липня по 11 серпня. Цього року на світовий турнір з'їхались понад десять тисяч спортсменів з різних куточків світу.

Серед них розіграють майже 330 комплектів нагород у 32 різних видах спорту.

Нашу країну на змаганнях представлятимуть 140 спортсменів з 23 видів спорту. Найбільше представників буде з легкої атлетики - 25.

 

 

 

Церемонія, окрім річки Сени, також проходила і в Садах Трокадеро. Захід включав в себе потужну шоу-програму з національними елементами Франції.

У якості запрошених знаменитостей шанувальники побачили Леді Гагу, Селін Діон та інших виконавців. 

Леді Гага на відкритті Олімпійських ігор-2024 (скріншоти: трансляція "Суспільне Спорт")

 

 

Атмосфера на відкритті Олімпійських ігор-2024 була запальною та яскравою (скріншоти: трансляція "Суспільне Спорт")

Також відбувся парад спортсменів та запалення Олімпійського вогню.

 

Відкривав Олімпійські ігри-2024 президент Франції Еммануель Макрон.

33-ті Олімпійські ігри відкривав Емманюель Макрон (скріншоти: трансляція "Суспільне Спорт")

Збірна України на церемонії вікдриття (скріншот: трансляція "Суспільне Спорт")

Онлайн-трансляцію можна переглянути тут: 

 

 

Читайте РБК-Україна в Google News
ФранціяПарижОлімпіада 2024