Церемонія відкриття Олімпійських ігор-2024: пряма трансляція (відео)

Літня Олімпіада в Парижі офіційно розпочнеться з церемонії відкриття в п'ятницю ввечері.

Де дивитись церемонію відкриття Олімпійських ігор 2024 року онлайн і на яких каналах, підкаже РБК-Україна .

Церемонія відкриття Олімпіади-2024 відбудеться 26 липня. Захід запланований на Сені в Парижі. Початок події призначили на 20:30 за київським часом, а в прямому ефірі церемонію покажуть телеканали "Перший" та "Суспільне" (регіональні) та платформа "Суспільне Спорт".

Додатково суспільний мовник вирішив організувати трансляцію на YouTube-каналі "Суспільне Спорт". Початок прямого ефіру з нагоди церемонії відкриття Олімпійський ігор запланували на 20:00. Переглянути захід наживо можна безпосередньо в цій новині.

Олімпійська делегація України разом із іншими збірними візьме участь в річковому параді на Сені. Команди йтимуть на човнах замість звичної процесії в чаші головної арени Олімпійських ігор. Прапороносцями збірної України стали тенісистка Еліна Світоліна та плавець Михайло Романчук.

Спортсменів упродовж подорожі Сеною супроводжуватимуть виконавці розважального жанру. Окрім того, вболівальники очікують на святковий концерт. Головною принадою музичної частини церемонії нібито стануть виступи Леді Гаги та Селін Діон.

Головні цифри церемонії відкриття Олімпійських ігор-2024

600000 глядачів наживо очікують на заході

104000 квитків продали на трибуни події

400 танцюристів супроводжуватимуть човни вздовж маршруту

206 делегацій країн візьме участь в події

80 гігантських екранів у різних куточках Парижа покажуть захід