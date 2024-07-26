Олимпийские игры 2024: яркие фото и видео с церемонии открытия в Париже

В пятницу, 26 июля, в Париже прошла церемония открытия Олимпийских игр-2024. Масштабное мероприятие состоялось на открытом пространстве, на берегу реки Сена.
Фото и видео ярких моментов этого события публикует РБК-Украина (проект Styler).
Соревнования в столице Франции пройдут с 26 июля по 11 августа. В этом году на мировой турнир съехались более десяти тысяч спортсменов из разных уголков мира.
Среди них разыграют почти 330 комплектов наград в 32 разных видах спорта.
Наша страна на соревнованиях будет представлена 140 спортсменами из 23 видов спорта. Больше всего представителей будет по легкой атлетике - 25.
Церемония, кроме реки Сены, также проходила и в Садах Трокадеро, и она включала в себя мощную шоу-программу с национальными элементами Франции.
В качестве приглашенных знаменитостей поклонники увидели Леди Гагу, Селин Дион и других исполнителей.
Леди Гага на открытии Олимпийских игр-2024 (скриншоты: трансляция "Суспільне Спорт")
Также состоялся парад спортсменов и зажигание Олимпийского огня.
Открывал Олимпийские игры-2024 президент Франции Эммануэль Макрон.
33-е Олимпийские игры открывал Эммануэль Макрон (скриншоты: трансляция "Суспільне Спорт")