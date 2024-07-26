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Олімпійські ігри 2024: яскраві фото і відео з церемонії відкриття в Парижі

П'ятниця 26 липня 2024 22:58
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Олімпійські ігри 2024: яскраві фото і відео з церемонії відкриття в Парижі Яким було відкриття Олімпійських ігор-2024 (колаж: РБК-Україна)
Автор: Любов Блажко

У п'ятницю, 26 липня, у Парижі пройшла церемонія відкриття Олімпійських ігор-2024. Масштабний захід відбувся на відкритому просторі, на березі річки Сена.

Фото та відео яскравих моментів цієї події публікує РБК-Україна (проєкт Styler).

Олімпійські ігри-2024: якою була церемонія відкриття

Змагання у столиці Франції проходитимуть з 26 липня по 11 серпня. Цього року на світовий турнір з'їхались понад десять тисяч спортсменів з різних куточків світу.

Серед них розіграють майже 330 комплектів нагород у 32 різних видах спорту.

Нашу країну на змаганнях представлятимуть 140 спортсменів з 23 видів спорту. Найбільше представників буде з легкої атлетики - 25.

Церемонія, окрім річки Сени, також проходила і в Садах Трокадеро. Захід включав в себе потужну шоу-програму з національними елементами Франції.

У якості запрошених знаменитостей шанувальники побачили Леді Гагу, Селін Діон та інших виконавців.

Олімпійські ігри 2024: яскраві фото і відео з церемонії відкриття в Парижі

Олімпійські ігри 2024: яскраві фото і відео з церемонії відкриття в Парижі

Леді Гага на відкритті Олімпійських ігор-2024 (скріншоти: трансляція "Суспільне Спорт")

Олімпійські ігри 2024: яскраві фото і відео з церемонії відкриття в ПарижіОлімпійські ігри 2024: яскраві фото і відео з церемонії відкриття в Парижі

Олімпійські ігри 2024: яскраві фото і відео з церемонії відкриття в ПарижіОлімпійські ігри 2024: яскраві фото і відео з церемонії відкриття в ПарижіОлімпійські ігри 2024: яскраві фото і відео з церемонії відкриття в ПарижіОлімпійські ігри 2024: яскраві фото і відео з церемонії відкриття в ПарижіОлімпійські ігри 2024: яскраві фото і відео з церемонії відкриття в ПарижіОлімпійські ігри 2024: яскраві фото і відео з церемонії відкриття в ПарижіОлімпійські ігри 2024: яскраві фото і відео з церемонії відкриття в ПарижіОлімпійські ігри 2024: яскраві фото і відео з церемонії відкриття в ПарижіОлімпійські ігри 2024: яскраві фото і відео з церемонії відкриття в ПарижіАтмосфера на відкритті Олімпійських ігор-2024 була запальною та яскравою (скріншоти: трансляція "Суспільне Спорт")

Також відбувся парад спортсменів та запалення Олімпійського вогню.

Відкривав Олімпійські ігри-2024 президент Франції Еммануель Макрон.

Олімпійські ігри 2024: яскраві фото і відео з церемонії відкриття в ПарижіОлімпійські ігри 2024: яскраві фото і відео з церемонії відкриття в Парижі33-ті Олімпійські ігри відкривав Емманюель Макрон (скріншоти: трансляція "Суспільне Спорт")

Олімпійські ігри 2024: яскраві фото і відео з церемонії відкриття в Парижі

Олімпійські ігри 2024: яскраві фото і відео з церемонії відкриття в ПарижіОлімпійські ігри 2024: яскраві фото і відео з церемонії відкриття в ПарижіОлімпійські ігри 2024: яскраві фото і відео з церемонії відкриття в ПарижіЗбірна України на церемонії вікдриття (скріншот: трансляція "Суспільне Спорт")

Онлайн-трансляцію можна переглянути тут:

Тим часом зірка "Зоряних війн" емоційно звернулася до українських олімпійців.

Також ми писали, що виступ Леді Гаги на відкритті Олімпіади-2024 обернувся скандалом.

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Франція Париж Олімпіада 2024
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