Олімпійські ігри 2024: яскраві фото і відео з церемонії відкриття в Парижі
У п'ятницю, 26 липня, у Парижі пройшла церемонія відкриття Олімпійських ігор-2024. Масштабний захід відбувся на відкритому просторі, на березі річки Сена.
Фото та відео яскравих моментів цієї події публікує РБК-Україна (проєкт Styler).
Олімпійські ігри-2024: якою була церемонія відкриття
Змагання у столиці Франції проходитимуть з 26 липня по 11 серпня. Цього року на світовий турнір з'їхались понад десять тисяч спортсменів з різних куточків світу.
Серед них розіграють майже 330 комплектів нагород у 32 різних видах спорту.
Нашу країну на змаганнях представлятимуть 140 спортсменів з 23 видів спорту. Найбільше представників буде з легкої атлетики - 25.
Церемонія, окрім річки Сени, також проходила і в Садах Трокадеро. Захід включав в себе потужну шоу-програму з національними елементами Франції.
У якості запрошених знаменитостей шанувальники побачили Леді Гагу, Селін Діон та інших виконавців.
Леді Гага на відкритті Олімпійських ігор-2024 (скріншоти: трансляція "Суспільне Спорт")
LADY GAGAAAAAA #paris2024 #cerimoniadeabertura #openingceremony pic.twitter.com/Sni5wzURCy— PAIVA (@paiva) July 26, 2024
Атмосфера на відкритті Олімпійських ігор-2024 була запальною та яскравою (скріншоти: трансляція "Суспільне Спорт")
Також відбувся парад спортсменів та запалення Олімпійського вогню.
Paris 2024 #OpeningCeremony mood— The Olympic Games (@Olympics) July 26, 2024
: @Paris2024 pic.twitter.com/drmp6jNmsF
Відкривав Олімпійські ігри-2024 президент Франції Еммануель Макрон.
33-ті Олімпійські ігри відкривав Емманюель Макрон (скріншоти: трансляція "Суспільне Спорт")
Збірна України на церемонії вікдриття (скріншот: трансляція "Суспільне Спорт")
#UKRAINE #Paris2024 #OlympicGames pic.twitter.com/odD5s6Gd4H— Ukraine Women's Football Жіночий футбол УАФ (@uafwomen) July 26, 2024
Olympic de France— Lew Anno Suport#Israel #Ukraine 24/2-22 (@anno1540) July 26, 2024
2024#Ukraine
Heroym Slava pic.twitter.com/ZgGtOAyYnL
Онлайн-трансляцію можна переглянути тут: