Олімпійські ігри 2024: яскраві фото і відео з церемонії відкриття в Парижі

У п'ятницю, 26 липня, у Парижі пройшла церемонія відкриття Олімпійських ігор-2024 . Масштабний захід відбувся на відкритому просторі, на березі річки Сена.

Фото та відео яскравих моментів цієї події публікує РБК-Україна (проєкт Styler).

Олімпійські ігри-2024: якою була церемонія відкриття

Змагання у столиці Франції проходитимуть з 26 липня по 11 серпня. Цього року на світовий турнір з'їхались понад десять тисяч спортсменів з різних куточків світу.

Серед них розіграють майже 330 комплектів нагород у 32 різних видах спорту.

Нашу країну на змаганнях представлятимуть 140 спортсменів з 23 видів спорту. Найбільше представників буде з легкої атлетики - 25.

Церемонія, окрім річки Сени, також проходила і в Садах Трокадеро. Захід включав в себе потужну шоу-програму з національними елементами Франції.

У якості запрошених знаменитостей шанувальники побачили Леді Гагу, Селін Діон та інших виконавців.

Леді Гага на відкритті Олімпійських ігор-2024 (скріншоти: трансляція "Суспільне Спорт")

Атмосфера на відкритті Олімпійських ігор-2024 була запальною та яскравою (скріншоти: трансляція "Суспільне Спорт")

Також відбувся парад спортсменів та запалення Олімпійського вогню.

Відкривав Олімпійські ігри-2024 президент Франції Еммануель Макрон.

33-ті Олімпійські ігри відкривав Емманюель Макрон (скріншоти: трансляція "Суспільне Спорт")

Збірна України на церемонії вікдриття (скріншот: трансляція "Суспільне Спорт")

Olympic de France

2024#Ukraine

Heroym Slava pic.twitter.com/ZgGtOAyYnL — Lew Anno Suport#Israel #Ukraine 24/2-22 (@anno1540) July 26, 2024

Онлайн-трансляцію можна переглянути тут: