Олимпийские игры 2024: яркие фото и видео с церемонии открытия в Париже

В пятницу, 26 июля, в Париже прошла церемония открытия Олимпийских игр-2024 . Масштабное мероприятие состоялось на открытом пространстве, на берегу реки Сена.

Фото и видео ярких моментов этого события публикует РБК-Украина (проект Styler).

Олимпийские игры-2024: какой была церемония открытия

Соревнования в столице Франции пройдут с 26 июля по 11 августа. В этом году на мировой турнир съехались более десяти тысяч спортсменов из разных уголков мира.

Среди них разыграют почти 330 комплектов наград в 32 разных видах спорта.

Наша страна на соревнованиях будет представлена 140 спортсменами из 23 видов спорта. Больше всего представителей будет по легкой атлетике - 25.

Церемония, кроме реки Сены, также проходила и в Садах Трокадеро, и она включала в себя мощную шоу-программу с национальными элементами Франции.

В качестве приглашенных знаменитостей поклонники увидели Леди Гагу, Селин Дион и других исполнителей.

Леди Гага на открытии Олимпийских игр-2024 (скриншоты: трансляция "Суспільне Спорт")

Атмосфера на открытии Олимпийских игр-2024 была зажигательной и яркой (скриншоты: трансляция "Суспільне Спорт")

Также состоялся парад спортсменов и зажигание Олимпийского огня.

Открывал Олимпийские игры-2024 президент Франции Эммануэль Макрон.

33-е Олимпийские игры открывал Эммануэль Макрон (скриншоты: трансляция "Суспільне Спорт")

Сборная Украины на церемонии открытия (скриншот: трансляция "Суспільне Спорт")

Olympic de France

2024#Ukraine

Heroym Slava pic.twitter.com/ZgGtOAyYnL — Lew Anno Suport#Israel #Ukraine 24/2-22 (@anno1540) July 26, 2024

Онлайн-трансляцию можно просмотреть здесь: