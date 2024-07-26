ua en ru
Пт, 26 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Олимпийские игры 2024: яркие фото и видео с церемонии открытия в Париже

Пятница 26 июля 2024 22:58
UA EN RU
Олимпийские игры 2024: яркие фото и видео с церемонии открытия в Париже Каким было открытие Олимпийских игр-2024 (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Любовь Блажко

В пятницу, 26 июля, в Париже прошла церемония открытия Олимпийских игр-2024. Масштабное мероприятие состоялось на открытом пространстве, на берегу реки Сена.

Фото и видео ярких моментов этого события публикует РБК-Украина (проект Styler).

Олимпийские игры-2024: какой была церемония открытия

Соревнования в столице Франции пройдут с 26 июля по 11 августа. В этом году на мировой турнир съехались более десяти тысяч спортсменов из разных уголков мира.

Среди них разыграют почти 330 комплектов наград в 32 разных видах спорта.

Наша страна на соревнованиях будет представлена 140 спортсменами из 23 видов спорта. Больше всего представителей будет по легкой атлетике - 25.

Церемония, кроме реки Сены, также проходила и в Садах Трокадеро, и она включала в себя мощную шоу-программу с национальными элементами Франции.

В качестве приглашенных знаменитостей поклонники увидели Леди Гагу, Селин Дион и других исполнителей.

Олимпийские игры 2024: яркие фото и видео с церемонии открытия в Париже

Олимпийские игры 2024: яркие фото и видео с церемонии открытия в Париже

Леди Гага на открытии Олимпийских игр-2024 (скриншоты: трансляция "Суспільне Спорт")

Олимпийские игры 2024: яркие фото и видео с церемонии открытия в Париже

Олимпийские игры 2024: яркие фото и видео с церемонии открытия в Париже

Олимпийские игры 2024: яркие фото и видео с церемонии открытия в Париже

Олимпийские игры 2024: яркие фото и видео с церемонии открытия в ПарижеОлимпийские игры 2024: яркие фото и видео с церемонии открытия в ПарижеОлимпийские игры 2024: яркие фото и видео с церемонии открытия в ПарижеОлимпийские игры 2024: яркие фото и видео с церемонии открытия в ПарижеОлимпийские игры 2024: яркие фото и видео с церемонии открытия в ПарижеОлимпийские игры 2024: яркие фото и видео с церемонии открытия в ПарижеОлимпийские игры 2024: яркие фото и видео с церемонии открытия в Париже

Олимпийские игры 2024: яркие фото и видео с церемонии открытия в ПарижеАтмосфера на открытии Олимпийских игр-2024 была зажигательной и яркой (скриншоты: трансляция "Суспільне Спорт")

Также состоялся парад спортсменов и зажигание Олимпийского огня.

Открывал Олимпийские игры-2024 президент Франции Эммануэль Макрон.

Олимпийские игры 2024: яркие фото и видео с церемонии открытия в ПарижеОлимпийские игры 2024: яркие фото и видео с церемонии открытия в Париже

33-е Олимпийские игры открывал Эммануэль Макрон (скриншоты: трансляция "Суспільне Спорт")

Олимпийские игры 2024: яркие фото и видео с церемонии открытия в Париже

Олимпийские игры 2024: яркие фото и видео с церемонии открытия в ПарижеОлимпийские игры 2024: яркие фото и видео с церемонии открытия в ПарижеОлимпийские игры 2024: яркие фото и видео с церемонии открытия в ПарижеСборная Украины на церемонии открытия (скриншот: трансляция "Суспільне Спорт")

Онлайн-трансляцию можно просмотреть здесь:

Тем временем звезда "Звездных войн" эмоционально обратилась к украинским олимпийцам.

Также мы писали, что выступление Леди Гаги на открытии Олимпиады-2024 обернулось скандалом.

Читайте РБК-Украина в Google News
Франция Париж Олимпиада 2024
NEWS
Подозреваемый в убийстве Фарион сделал заявление после решения суда о его аресте
Подозреваемый в убийстве Фарион сделал заявление после решения суда о его аресте