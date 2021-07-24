Олимпиада 2020: расписание первого медального дня, когда выступают украинцы

Олимпиада 2020 началась в японском Токио, и сегодня состоится первый день соревнований, на котором спортсмены будут бороться за медали в разных видах. Всего 24 июля на старт выйдут 18 украинских олимпийцев.

Какое расписание Игр и в каких видах спорта будут соревноваться представители Украины - читайте в нашем материале ниже.

В субботу в первый медальный день XXXI летней Олимпиады всего разыграют 11 комплектов медалей.

Трансляция соревнований идет на телеканале "UA: Перший". Все результаты-онлайн можно увидеть на официальном сайте ОИ-2020.

В каких видах спорта и когда будут выходить украинцы на Играх 24 июля - расписание:

Фехтование

В три часа утра (по киевскому времени) на личных соревнованиях на шпагах показала себя Елена Кривицкая. Поединок за "бронзу" начнется в 13.50, а финал намечается на 14.45.

Спортивная гимнастика

С четырех утра до четырех дня идет квалификация у мужчин: Илья Ковтун, Игорь Радивилов, Евгений Юденков и Петр Пахнюк.

Велоспорт

Групповая гонка с 5:00 до 12:15 у мужчин. Представляет Украину Анатолий Будяк.

Дзюдо

Самая титулованная украинская дзюдоистка, чемпионка мира (2018 и 2019 годов) и чемпионка Европы (2017 и 2019 годов) Дарья Билодид выходила в пять утра (в весовой категории до 48 кг). А от мужчин на татами выходил Артем Лесюк (до 60 кг). Финальный блок состоится в 11.00.

Бокс

В 6:50 в 1/16 финала от Украины выходил Николай Буценко (до 57 кг).

Академическая гребля

В пять утра Игорь Хмара и Станислав Ковалев продемонстрировали свои умения в парной двойке в легком весе (предыдущие заезды).

Пулевая стрельба

В семь часов утра состоялась стрельба (мужчины) из пневматического пистолета - 10 м. Украину представляли Олег Омельчук и Павел Коростылев. Финал - в 9.30.

Конный спорт

С 11:00 до 16:15 должна состояться выездка (личные соревнования). От Украины будет Инна Логутенкова.

Настольный теннис

В 13:30 - мужчины, одиночный разряд (раунд1): Коу Лей. В 15:45 - женщины, одиночный разряд (раунд 1): Анна Гапонова.

Теннис

В пять утра в одиночном разряде (раунд 1) - Даяна Ястремская (корт 6, матч 1), а в парном разряде (раунд 1) - Даяна Ястремская / Элина Свитолина (корт 6, матч 3).

Украинская олимпийская сборная на церемонии открытия Игра 2020 в Токио (фото: noc-ukr.org)