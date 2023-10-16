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Аліна Гросу натякнула, чому розлучилася з чоловіком-бізнесменом

Понеділок 16 жовтня 2023 13:05
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Аліна Гросу натякнула, чому розлучилася з чоловіком-бізнесменом Аліна Гросу (фото: instagram.com/alina_grosu)
Автор: Іванна Пашкевич

Співачка Аліна Гросу натякнула, що причиною розриву з її екс-чоловіком, бізнесменом Олександром Комковим, стала нерівність в їхніх доходах. Так, на думку артистки, жінка не має заробляти більше свого обранця.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram виконавиці.

Аліна Гросу натякнула на причину розлучення з чоловіком

Знаменитість поспілкувалася з фоловерами у своєму блозі і відповіла на їхні питання, більшість з яких стосувалися особистого життя співачки.

Зокрема, прихильники поцікавилися у неї, чому вона розлучилася з першим чоловіком.

Аліна Гросу натякнула, чому розлучилася з чоловіком-бізнесменом

Аліна Гросу відповіла на питання підписників (фото: instagram.com/alina_grosu)

"Вважаю не дуже доречним відповідати на це запитання. Можу сказати тільки одне: погано, коли сильно починають інтереси розбігатися, і ще гірше, коли дівчина заробляє більше, ніж чоловік. Він злиться, а вона з часом перестає його поважати. Для мене ідеально, коли заробляють порівно. Щоб не було питань з нічиєї сторони", - відповіла зірка.

На питання, чи спілкується Гросу зараз з колишнім, вона сказала, що не бачить сенсу цього робити.

Також знаменитість зазначила, що з екс-обранцями у неї ніколи не було конфліктних ситуацій.

Аліна Гросу натякнула, чому розлучилася з чоловіком-бізнесменом

Аліна Гросу відповіла на питання підписників (фото: instagram.com/alina_grosu)

А розходились вони, бо розуміли, що у них різні шляхи.

"Я не скандалістка. Якщо вирішила - чесно і серйозно поговорила. Спокійні дружні стосунки залишилися", - зазначила співачка.

Крім того, артистка поділилася, що зараз знаходиться у романтичних стосунках, а з ким - не розповідає.

"Стосунки є. Хлопця немає, бо тепер цікавлять чоловіки", - додала виконавиця.

Аліна Гросу натякнула, чому розлучилася з чоловіком-бізнесменом

Аліна Гросу відповіла на питання підписників (фото: instagram.com/alina_grosu)

Нагадаємо, у 2019 році Гросу одружилася з Олександром Комковим, але шлюб протривав менше року.

Аліна Гросу натякнула, чому розлучилася з чоловіком-бізнесменом

Аліна Гросу з колишнім чоловіком (фото: instagram.com/alina_grosu)

А у 2021-ому стало відомо про роман співачки з російським актором Романом Полянським, з яким вона розірвала стосунки після початку повномасштабного вторгнення.

Аліна Гросу натякнула, чому розлучилася з чоловіком-бізнесменом

Аліна Гросу з Полянським (фото: instagram.com/alina_grosu)

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Аліна Гросу розлучення звезды шоу-бизнеса