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Ольга Харлан на обкладинці Playboy: що думають українці про вчинок чемпіонки

Ольга Харлан (Фото: instagram.com/olgakharlan)
Автор: Любов Блажко

Олімпійська чемпіонка, українська фехтувальниця Ольга Харлан, яка нещодавно розповіла про здійснену мрію дитинства, знялася в яскравій фотосесії для обкладинки вересневого Playboy.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає, у якому образі з'явилася спортсменка та як відреагувала мережа.

Деталі

Харлан постала у кадрі в обтислій сукні білого кольору, яка мала асиметричний виріз в зоні плечей та ніг. Вбрання вдало підкреслило її фігуру. Свій образ зірка доповнила виразним макіяжем очей та об'ємно укладеним волоссям, зачесаним назад. В руках вона тримала спортивну шаблю.

"Героїнею чемпіонського номера Playboy стала найтитулованіша українська спортсменка Ольга Харлан. Олімпійські ігри 2024 принесли їй золоту медаль, а загалом спортсменка має шість нагород: 2 "золота", 1 "срібло" та 3 "бронзи". Пишаюсь нашими героями та командою редакції. Усім дякую, в наших умовах - ми зробили майже неможливе", - висловився про появу Харлан на обкладинці Playboy головний редактор видання Влад Іваненко.

Харлан знялася для Playboy (Фото: instagram.com/olgakharlan)

Як відреагувала мережа

Українці були вражені побаченим і залишили для чемпіонки багато приємних слів. Ось деякі з їхніх коментарів: 

  • "Наша найкраща!" 
  • "Неймовірна Оля"
  • "Сила і жіночність разом"
  • "Це просто вау!" 
  • "Яка ти крута!" 
  • "Яка краса, підпал!" 
  • "Це просто щось"
  • "Ти класна і неймовірна"
  • "Вау вау вау! Красива"
  • Продюсерка зйомок Playboy, Катерина, також прокоментувала обкладинку: "Дякую за довіру і за те, що стала нашою героїнею". 

Харлан 34 роки, вона уродженка Миколаєва (Фото: instagram.com/olgakharlan)

До слова, Ольга Харлан - українська фехтувальниця на шаблях, олімпійська чемпіонка 2008 та 2024 років, срібна призерка Олімпійських ігор 2016 року в командній першості, триразова бронзова призерка Олімпійських ігор 2012, 2016 та 2024 років в індивідуальній першості, шестиразова чемпіонка світу (2013, 2014, 2017, 2019 - індивідуально; 2009 та 2013 - в командній першості).

Нагадаємо, нещодавно спортсменка оголосила, що заручилася зі своїм обранцем Луїджі Самеле.

Харлан зі своїм обранцем Луїджі (Фото: instagram.com/olgakharlan) 

Раніше Харлан також розповідала, як її вмовляли отримати російське громадянство.

Тим часом "двійник" Олега Винника поставив співака на місце після його зверхніх слів.

Для написання матеріалу були використані джерела: публікація Харлан з її сторінки Instagram, пост з Facebook головного редактора Playboy Влада Іваненка.

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