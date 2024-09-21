Ольга Харлан на обкладинці Playboy: що думають українці про вчинок чемпіонки

Олімпійська чемпіонка, українська фехтувальниця Ольга Харлан, яка нещодавно розповіла про здійснену мрію дитинства, знялася в яскравій фотосесії для обкладинки вересневого Playboy.
РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає, у якому образі з'явилася спортсменка та як відреагувала мережа.
Харлан постала у кадрі в обтислій сукні білого кольору, яка мала асиметричний виріз в зоні плечей та ніг. Вбрання вдало підкреслило її фігуру. Свій образ зірка доповнила виразним макіяжем очей та об'ємно укладеним волоссям, зачесаним назад. В руках вона тримала спортивну шаблю.
"Героїнею чемпіонського номера Playboy стала найтитулованіша українська спортсменка Ольга Харлан. Олімпійські ігри 2024 принесли їй золоту медаль, а загалом спортсменка має шість нагород: 2 "золота", 1 "срібло" та 3 "бронзи". Пишаюсь нашими героями та командою редакції. Усім дякую, в наших умовах - ми зробили майже неможливе", - висловився про появу Харлан на обкладинці Playboy головний редактор видання Влад Іваненко.
Українці були вражені побаченим і залишили для чемпіонки багато приємних слів. Ось деякі з їхніх коментарів:
До слова, Ольга Харлан - українська фехтувальниця на шаблях, олімпійська чемпіонка 2008 та 2024 років, срібна призерка Олімпійських ігор 2016 року в командній першості, триразова бронзова призерка Олімпійських ігор 2012, 2016 та 2024 років в індивідуальній першості, шестиразова чемпіонка світу (2013, 2014, 2017, 2019 - індивідуально; 2009 та 2013 - в командній першості).
Нагадаємо, нещодавно спортсменка оголосила, що заручилася зі своїм обранцем Луїджі Самеле.
Раніше Харлан також розповідала, як її вмовляли отримати російське громадянство.
Тим часом "двійник" Олега Винника поставив співака на місце після його зверхніх слів.
Для написання матеріалу були використані джерела: публікація Харлан з її сторінки Instagram, пост з Facebook головного редактора Playboy Влада Іваненка.