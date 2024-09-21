Ольга Харлан на обложке Playboy: что думают украинцы о поступке чемпионки

Олимпийская чемпионка, украинская фехтовальщица Ольга Харлан, которая недавно рассказала об исполненной мечте детства, снялась в яркой фотосессии для обложки сентябрьского Playboy.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, в каком образе появилась спортсменка и как отреагировала сеть.
Харлан предстала в кадре в обтягивающем платье белого цвета с асимметричным вырезом в зоне плеч и ног. Наряд удачно подчеркнул ее фигуру. Свой образ звезда дополнила выразительным макияжем глаз и объемно уложенными волосами, зачесанными назад. В руках она держала спортивную саблю.
"Героиней чемпионского номера Playboy стала самая титулованная украинская спортсменка Ольга Харлан. Олимпийские игры 2024 года принесли ей золотую медаль, а в общей сложности спортсменка имеет получила наград: 2 "золота", 1 "серебро" и 3 "бронзы". Горжусь нашими героями и командой редакций. Всем спасибо, в наших условиях - мы сделали почти невозможное", - высказался о появлении Харлан на обложке Playboy главный редактор издания Влад Иваненко.
Украинцы были удивлены увиденным и оставили для чемпионки много приятных слов. Вот некоторые из их комментариев:
К слову, Ольга Харлан - украинская фехтовальщица на саблях, олимпийская чемпионка 2008 и 2024 годов, серебряный призер Олимпийских игр 2016 года в командном первенстве, трехкратный бронзовый призер Олимпийских игр 2012, 2016 и 2024 годов в индивидуальном первенстве, шестикратная чемпионка мира (2013, 2014, 2017, 2019 - индивидуально; 2009 и 2013 - в командном первенстве).
Напомним, недавно спортсменка объявила о помолвке со своим избранником Луиджи Самеле.
Ранее Харлан также рассказывала, как ее уговаривали получить российское гражданство.
Тем временем "двойник" Олега Винника поставил певца на место после его пренебрежительных слов.
Для написания материала были использованы источники: публикация Харлан с ее страницы Instagram, пост из Facebook главного редактора Playboy Влада Иваненко.