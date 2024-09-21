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Ольга Харлан на обложке Playboy: что думают украинцы о поступке чемпионки

Ольга Харлан (Фото: instagram.com/olgakharlan)
Автор: Любовь Блажко

Олимпийская чемпионка, украинская фехтовальщица Ольга Харлан, которая недавно рассказала об исполненной мечте детства, снялась в яркой фотосессии для обложки сентябрьского Playboy.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, в каком образе появилась спортсменка и как отреагировала сеть.

Детали

Харлан предстала в кадре в обтягивающем платье белого цвета с асимметричным вырезом в зоне плеч и ног. Наряд удачно подчеркнул ее фигуру. Свой образ звезда дополнила выразительным макияжем глаз и объемно уложенными волосами, зачесанными назад. В руках она держала спортивную саблю.

"Героиней чемпионского номера Playboy стала самая титулованная украинская спортсменка Ольга Харлан. Олимпийские игры 2024 года принесли ей золотую медаль, а в общей сложности спортсменка имеет получила наград: 2 "золота", 1 "серебро" и 3 "бронзы". Горжусь нашими героями и командой редакций. Всем спасибо, в наших условиях - мы сделали почти невозможное", - высказался о появлении Харлан на обложке Playboy главный редактор издания Влад Иваненко.

Харлан снялась для Playboy (Фото: instagram.com/olgakharlan)

Как отреагировала сеть

Украинцы были удивлены увиденным и оставили для чемпионки много приятных слов. Вот некоторые из их комментариев:

  • "Наша самая лучшая!"
  • "Невероятная Оля"
  • "ила и женственность вместе"
  • "Это просто вау!"
  • "Какая ты крутая!"
  • "Какая красота, поджог!"
  • "Это просто нечто"
  • "Ты классная и невероятная"
  • "Вау вау вау! Красивая"
  • Продюсер съемок Playboy, Екатерина, также прокомментировала обложку: "Спасибо за доверие и за то, что стала нашей героиней". 

Харлан 34 года, она является уроженкой Николаева (Фото: instagram.com/olgakharlan)

К слову, Ольга Харлан - украинская фехтовальщица на саблях, олимпийская чемпионка 2008 и 2024 годов, серебряный призер Олимпийских игр 2016 года в командном первенстве, трехкратный бронзовый призер Олимпийских игр 2012, 2016 и 2024 годов в индивидуальном первенстве, шестикратная чемпионка мира (2013, 2014, 2017, 2019 - индивидуально; 2009 и 2013 - в командном первенстве).

Напомним, недавно спортсменка объявила о помолвке со своим избранником Луиджи Самеле.

Харлан со своим избранником Луиджи (Фото: instagram.com/olgakharlan)

Ранее Харлан также рассказывала, как ее уговаривали получить российское гражданство.

Тем временем "двойник" Олега Винника поставил певца на место после его пренебрежительных слов.

Для написания материала были использованы источники: публикация Харлан с ее страницы Instagram, пост из Facebook главного редактора Playboy Влада Иваненко.

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