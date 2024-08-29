"Двійник" Олега Винника поставив співака на місце після його зверхніх слів: "Це негарно"
Співак Андрій Кравченко, якого називають "клоном" Олега Винника, відповів на слова артиста. Нещодавно "король вовчиць" зверхньо висловився про свого "двійника", що багатьох здивувало.
Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), своєю думкою про поведінку Винника Кравченко поділився у новому дописі на своїй сторінці в Instagram.
Що написав "клон" Винника
Артист вирішив розставити всі крапки і відповісти на хейт. Він заперечив чутки про те, що працює з колишнім продюсером Винника Олександром Горбенком.
"Мій теперішній концертний директор Сергій Букшин свого часу працював у команді Винника. Можливо це вводить в оману когось, що продюсер Винника - мій теперішній продюсер. Це не так!" - заявив Кравченко.
"Робота концертного директора - організація заходів. Сергій на цьому знається на всі 100% і гріх це не застосовувати у роботі. А стратегічні рішення, що стосуються моєї творчості, я приймаю особисто, без "вказівок ззовні", - запевняє він.
Допис Кравченка (скріншот)
Також співак прокоментував ситуацію з дуетом. На нещодавньому шоу він говорив про те, що він хотів би заспівати разом з Винником. І це, зазначає Кравченко, було іронією.
Втім, Винник різко та зверхньо відреагував на слова свого "клона". І тому нині Кравченко вирішив усе прояснити.
"Те, що я сказав про дует було висловлено в іронічному контексті - не більше. Я не хотів ніякого дуету. Я ставлюся до творчості Винника з повагою, бо він свого часу дійсно був вагомою особистістю для України. Фразу про дует я сказав, щоб, можливо, було менше порівнянь мене до нього", - розповів співак.
"Як він це сприйняв - це вже інша розмова. Сказав, що нібито краще запропонує Мадонні заспівати з ним. З його сторони до мене це було негарно, але людина має на це повне право, я його не засуджую", - додав він.
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