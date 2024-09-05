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Сказала "так"! Ольга Харлан виходить заміж (фото)

Четвер 05 вересня 2024 11:55
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Сказала "так"! Ольга Харлан виходить заміж (фото) Ольга Харлан виходить заміж (фото: instagram.com/gigisamele87)
Автор: Катерина Собкова

Відома українська фехтувальниця Ольга Харлан, яка нещодавно розсекретила свою реалізовану дитячу мрію, порадувала своїх шанувальників новиною - вона виходить заміж.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Instagram спортсменки.

На фото вона позує біля свого коханого Луїджі Самеле з обручкою на безіменному пальці.

"Несподівано" я сказала: "Так", - зауважила золота медалістка Олімпіади-2024.

Як відомо, Ольга та Луїджі почали зустрічатися ще у 2019 році. Він є відомим італійським фехтувальником та триразовим чемпіоном Європи.

Сказала &quot;так&quot;! Ольга Харлан виходить заміж (фото)

Харлан показала обручку на заручини (фото: instagram.com/olgakharlan)

Нещодавно Ольга розповіла, що вони з нареченим у найважливіші дні їхньої кар'єри "були поряд один з одним".

Сказала &quot;так&quot;! Ольга Харлан виходить заміж (фото)Сказала &quot;так&quot;! Ольга Харлан виходить заміж (фото)

Харлан із коханим (фото: instagram.com/olgakharlan)

"Хоча ми готувалися та нервували, але водночас знаходили правильні слова, щоб сказати чи просто мовчали, але разом. Це все буде чудовою історією, яку можна розповісти, і, я думаю, колись ми це зробимо", - написала дівчина в одному з останніх постів.

Сказала &quot;так&quot;! Ольга Харлан виходить заміж (фото)Сказала &quot;так&quot;! Ольга Харлан виходить заміж (фото)Сказала &quot;так&quot;! Ольга Харлан виходить заміж (фото)Сказала &quot;так&quot;! Ольга Харлан виходить заміж (фото)Харлан із майбутнім чоловіком (фото: instagram.com/olgakharlan)

Хтось сказав: "Любов - найкращі ліки". І з цими ліками ми згадали, хто ми є насправді. Я завжди буду вдячна за твою підтримку, коли всі труднощі та розчарування брали верх над усім. Я завжди пам'ятатиму кожну секунду, проведену разом у ці моменти. Але все ще попереду. Дякую, коханий. Ti amo", - додала вона, розчуливши підписників.

Сказала &quot;так&quot;! Ольга Харлан виходить заміж (фото)Сказала &quot;так&quot;! Ольга Харлан виходить заміж (фото)Сказала &quot;так&quot;! Ольга Харлан виходить заміж (фото)Сказала &quot;так&quot;! Ольга Харлан виходить заміж (фото)

Луїджі Самеле у своєму блозі часто публікує фото з коханою (фото: instagram.com/gigisamele87)

Що відомо про нареченого Ольги Харлан

Луїджі Самеле - італійський фехтувальник на шаблях, чотириразовий призер Олімпійських ігор, багаторазовий призер чемпіонатів світу, триразовий чемпіон Європи, переможець світового кубка.

Луїджі є братом Ріккардо Самеле, міжнародного судді з фехтування.

4 рази входив до першої десятки підсумкового рейтингу індивідуального Кубка світу з фехтування на шаблях.

На Олімпійських іграх 2024 року в Парижі завоював бронзу в особистій шаблі за кілька днів після свого 37-річчя.

Раніше ми розповіли, що Анастасія Приходько відсвяткувала річницю весілля.

Також читайте про те, що зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" вийшла заміж і показала фото.

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