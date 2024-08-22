Усик, Параджанов, Матвієнко і не тільки. Зеленський нагородив "легенд України"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу президента України.

Як зазначили у відомстві, нагороду "Національна легенда України" отримали:

Ігор Поклад

Відомий композитор, народний артист та Герой України. Він є автором понад 150 пісень, музичних вистав, творів до більш ніж 40 українських фільмів.

Олег Коростельов

Гендиректор конструкторського бюро "Промінь", кавалер ордена "За заслуги", Герой України. Він брав участь у створенні ПТРК "Стугна", РСЗВ "Вільха" та ракети "Нептун".

Ольга Харлан

Найтитулованіша спортсменка України. Вона двічі перемагала на Олімпійських іграх у фехтуванні, шість разів - на Чемпіонатах світу та вісім разів - на Чемпіонатах Європи.

Віталій Хміль

Торакальний хірург. Він з початку повномасштабного вторгнення росіян зробив понад сто складних операцій воїнам. Врятував життя понад 50 захисників у евакуаційних рейсах.

Іван Лукашевич

Бригадний генерал військової контррозвідки СБУ із позивним "Хантер". Він є ідеологом створення морських дронів Sea Baby, а також розробник снайперської гвинтівки "Володар горизонту", з якої встановлено світовий рекорд - точний постріл в окупанта з відстані 3800 м.

Ірина Юрченко

Провідниця УЗ, яка 25 лютого чергувала та тижнями працювала на евакуаційних рейсах. В цей час її син Дмитро Козацький тримав оборону на "Азовсталі".

Олександр Дубовик

Український живописець, графік та монументаліст, почесний член Національної академії мистецтв України. Він є представником "неофіційного" мистецтва радянських часів. Роботи автора - у музеях США, Німеччини та приватних колекціях.

Говард Баффет

Американський бізнесмен, філантроп, найбільший приватний донор України. Його фонд передав на допомогу українцям понад 500 млн доларів. Кошти, зокрема, витратили на відновлення будівель, їжу постраждалим і не лише.

Олександр Усик

Український боксер, олімпійський чемпіон, абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі. З початку вторгнення росіян його фонд допомагає сім'ям, що постраждали. Перерахував близько 740 тисяч доларів на підтримку армії.

Сергій Параджанов (посмертно)

Український та вірменський кінорежисер та сценарист, чий фільм "Тіні забутих предків" отримав 39 міжнародних нагород та 28 призів на кінофестивалях світу.

Ніна Матвієнко (посмертно)

Народна артистка України, Герой України. У її репертуарі багато народних пісень.