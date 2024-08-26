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Одна з найбільших атак. Росія випустила по Україні понад сотні ракет та близько 100 дронів

Понеділок 26 серпня 2024 12:55
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Одна з найбільших атак. Росія випустила по Україні понад сотні ракет та близько 100 дронів Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Російська атака по Україні в понеділок, 26 серпня, була найбільшою. Росія випустила понад сотню ракет різних типів та близько сотні дронів "Шахед".

Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення голови держави.

Він зазначив, що зараз по всій країні триває ліквідація наслідків російського удару.

"І як більшість попередніх російських ударів, цей такий же підлий, націлений на критичну цивільну інфраструктуру. По більшості наших регіонів, від Харківщини та Києва до Одеси і західних областей. На жаль, є загиблі", - заявив президент.

Зеленський додав, що внаслідок атаки є десятки поранених - усім надається необхідна допомога.

"Багато пошкоджень в енергетиці. Але всюди, де є відключення електрики, вже тривають відновлювальні роботи. Ремонтні бригади працюватимуть цілодобово. Електрику - повернемо", - зазначив президент.

Масований обстріл України

Росія знову здійснила масштабну повітряну атаку на Україну. Протягом ночі та ранку, окрім дронів, було запущено десятки ракет "Кинджал". Раніше вночі повідомлялося про зліт десяти стратегічних бомбардувальників Ту-95МС і виведення ворожих кораблів із ракетами "Калібр" у Чорне море.

Атака призвела до перебоїв в електропостачанні в кількох українських містах, що, в свою чергу, викликало відключення води в деяких регіонах. У Київському метро через ці перебої введено обмеження руху: дві з трьох гілок підземки працюють зі змінами у маршрутах.

Усі подробиці масованого обстрілу - в матеріалі РБК-Україна.

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