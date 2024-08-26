Одна з найбільших атак. Росія випустила по Україні понад сотні ракет та близько 100 дронів

Російська атака по Україні в понеділок, 26 серпня, була найбільшою. Росія випустила понад сотню ракет різних типів та близько сотні дронів "Шахед".

Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення голови держави.

Він зазначив, що зараз по всій країні триває ліквідація наслідків російського удару. "І як більшість попередніх російських ударів, цей такий же підлий, націлений на критичну цивільну інфраструктуру. По більшості наших регіонів, від Харківщини та Києва до Одеси і західних областей. На жаль, є загиблі", - заявив президент. Зеленський додав, що внаслідок атаки є десятки поранених - усім надається необхідна допомога. "Багато пошкоджень в енергетиці. Але всюди, де є відключення електрики, вже тривають відновлювальні роботи. Ремонтні бригади працюватимуть цілодобово. Електрику - повернемо", - зазначив президент.