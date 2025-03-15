"Тиснути не буду": акторка Атанасова пояснила, чому її донька не повність перейшла на українську

Виховання через любов і довіру

Атанасова виховує доньку через любов. Вона дає доньці можливість самостійно робити уроки та ухвалювати рішення. Якщо проблем зі школою немає і встановлені умови навчання виконуються, акторка не контролює дівчинку.

"Моя Адель самостійно вже давно робить уроки, бо я вирішила: або ми з донькою подруги, або я для неї суворий вчитель. Я не хочу бути суворим вчителем. В нас просто є домовленості щодо оцінок", - поділилася зірка.

Ольга розповіла, що в їхні стосунки побудовані на довірі. Адель може розповісти мамі абсолютно все, а коли бачить, що та втомлена після гастролей, намагається допомогти по дому.

"Вона мені дуже допомагає, я такою не була. То вдома прибере, то квіточки поставить. Вона молодець, мені дуже пощастило з дитиною", - заявила акторка.

Ольга Атанасова з донькою (фото: instagram.com/ananasova_olya)

Ставлення до соцмереж

Ольга Атанасова заборонила доньці реєстрацію в TikTok, тому що на платформі є не завжди сприятливий для дітей контент. Водночас не встановлює суворих заборон, а вчить дитину критично оцінювати інформацію.

"Я просто кажу, що є речі, яким в соцмережах вірити не можна, все треба перевіряти. Вони зараз дивляться і потім розповідають про щось, ніби це факт, а це неправда", - пояснила вона.

Мовне питання та російський контент

Говорячи про вплив російського контенту на український інформпростір, акторка розповіла, що її донька розуміє, що відбувається. Вона не потребує додаткових роз'яснень.

"Тут пояснювати особливо і не потрібно, тому що діти все це бачать. Якби ми жили десь за кордоном, то, можливо, треба було пояснювати. А тут все зрозуміло і так", - сказала Атанасова.

Вона також зізналася, що Адель поки не повністю перейшла виключно на українську мову. Зіркова мама намагається не тиснути на дитину в цьому питанні.

"Можу зізнатися, що моя дитина не розмовляє виключно українською. Але, скажімо, тиснути на неї я теж не буду, тому що це має бути її рішення. Воно прийде, якщо це показувати своїм прикладом. Слухаємо українські пісні красиві, дивимося фільми виключно на Netflix українською мовою. До неї прийде і вона сама почне розмовляти виключно українською мовою", - підсумувала акторка.

Атанасова про доньку (фото: instagram.com/ananasova_olya)

Нагадаємо, Ольга виховує 12-річну доньку Адель від ексчоловіка Сергія Атанасова, з яким прожила у шлюбі 9 років. Пара розлучилася офіційно в березні 2022 року. Як розповіла зірка, зв'язок з колишнім не підтримує. Дитину виховує самостійно. Раніше вона також пояснила, чому вирішила залишити прізвище чоловіка.

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