Акторка Атанасова розкрила свою вагу та секрет ідеальної фігури

Акторка Ольга Атанасова, якій у липні виповниться 41 рік, може похизуватися стрункою талією та ідеальною фігурою. І виявилося, що зірка тримає себе в формі завдяки певним правилам, яких намагається завжди притримуватися.

В інтерв'ю РБК-Україна Атанасова розповіла, чи сидить вона на дієтах та чи дозволяє собі солодке.

За словами акторки, вона дуже любить займатися спортом. Коли в Ольги є вільний час, вона намагається тренуватися, аби тримати себе в формі.

"І навіть коли важко, бо спорт мене мотивує. Стосовно їжі, я можу собі дозволити те, що я хочу, але не люблю солодке. Іноді на мене щось находить, тоді я можу з'їсти пів київського торта, або ще щось. Але то таке, раз на два-три місяці буває, і я собі дозволяю це їсти", - розповіла Атанасова.



Атанасова розсекретила свою вагу (фото: instagram.com/ananasova_olya)

Окрім спорту Ольга має ще один секрет краси. Вона дотримується певних правил у харчуванні. А ще їй допомагають "напрацьовані" звички, завдяки яким вона не переїдає.

"Думаю, у мене вже відпрацьовано правильні звички, тому чогось такого на постійній основі (чипси та інше) мені просто не хочеться, я вже таке не їм, бо мені воно не смачне. Їм більше овочі, перестала їсти наразі жирне м'ясо, їм курку, овочі, салати. Тобто моя їжа дуже схожа постійно. І звісно, якісь нервові напруження діють на мою фігуру також, бо у мене ще давно було три введення у виставу, тому це також впливає на форму", - пояснила акторка.

Нині Атанасова важить приблизно 50-51 кілограмів. Її зріст - 165 сантиметрів.

Окрім цього, акторка розповіла, як ставиться до "уколів краси". За словами Атанасової, вона не бачить нічого поганого, але якщо це вітаміни, а не ботокс.

"Думаю, що оці мезотерапії, які з маленькими голочками, це як вітаміни, ними можна підживити шкіру. Ботокс я собі не колола, в цьому немає потреби. В мене дуже хороший косметолог, який радить мені, що мені потрібно, що не потрібно. І наразі всі мої косметологічні дії направлені на збереження того, що я маю. Тобто на підтримку, якісь масажі, а не радикальні методи", - зазначила Ольга.

Ольга Атанасова розкрила секрет краси (фото надане акторкою)

Хто така Ольга Атанасова

Акторці 40 років, вона стала популярною ще коли була студенткою. Вона грала у "Кадетах", а нині - зірка серіалу "Розтин покаже". Окрім цього, Атанасова активно гастролює з театром та грає у багатьох спектаклях.

Нині Ольга самотужки виховує доньку Адель, у 2022 році вона розлучилася з чоловіком, який нині мешкає за кордоном. Серце акторки вільне.

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