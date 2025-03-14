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Акторка Атанасова розкрила свою вагу та секрет ідеальної фігури

П'ятниця 14 березня 2025 11:17
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Акторка Атанасова розкрила свою вагу та секрет ідеальної фігури Ольга Атанасова (фото надане акторкою)
Автор: Поліна Іваненко

Акторка Ольга Атанасова, якій у липні виповниться 41 рік, може похизуватися стрункою талією та ідеальною фігурою. І виявилося, що зірка тримає себе в формі завдяки певним правилам, яких намагається завжди притримуватися.

В інтерв'ю РБК-Україна Атанасова розповіла, чи сидить вона на дієтах та чи дозволяє собі солодке.

За словами акторки, вона дуже любить займатися спортом. Коли в Ольги є вільний час, вона намагається тренуватися, аби тримати себе в формі.

"І навіть коли важко, бо спорт мене мотивує. Стосовно їжі, я можу собі дозволити те, що я хочу, але не люблю солодке. Іноді на мене щось находить, тоді я можу з'їсти пів київського торта, або ще щось. Але то таке, раз на два-три місяці буває, і я собі дозволяю це їсти", - розповіла Атанасова.
Акторка Атанасова розкрила свою вагу та секрет ідеальної фігури
Атанасова розсекретила свою вагу (фото: instagram.com/ananasova_olya)

Окрім спорту Ольга має ще один секрет краси. Вона дотримується певних правил у харчуванні. А ще їй допомагають "напрацьовані" звички, завдяки яким вона не переїдає.

"Думаю, у мене вже відпрацьовано правильні звички, тому чогось такого на постійній основі (чипси та інше) мені просто не хочеться, я вже таке не їм, бо мені воно не смачне. Їм більше овочі, перестала їсти наразі жирне м'ясо, їм курку, овочі, салати. Тобто моя їжа дуже схожа постійно. І звісно, якісь нервові напруження діють на мою фігуру також, бо у мене ще давно було три введення у виставу, тому це також впливає на форму", - пояснила акторка.

Нині Атанасова важить приблизно 50-51 кілограмів. Її зріст - 165 сантиметрів.

Окрім цього, акторка розповіла, як ставиться до "уколів краси". За словами Атанасової, вона не бачить нічого поганого, але якщо це вітаміни, а не ботокс.

"Думаю, що оці мезотерапії, які з маленькими голочками, це як вітаміни, ними можна підживити шкіру. Ботокс я собі не колола, в цьому немає потреби. В мене дуже хороший косметолог, який радить мені, що мені потрібно, що не потрібно. І наразі всі мої косметологічні дії направлені на збереження того, що я маю. Тобто на підтримку, якісь масажі, а не радикальні методи", - зазначила Ольга.
Акторка Атанасова розкрила свою вагу та секрет ідеальної фігуриОльга Атанасова розкрила секрет краси (фото надане акторкою)

Хто така Ольга Атанасова

Акторці 40 років, вона стала популярною ще коли була студенткою. Вона грала у "Кадетах", а нині - зірка серіалу "Розтин покаже". Окрім цього, Атанасова активно гастролює з театром та грає у багатьох спектаклях.

Нині Ольга самотужки виховує доньку Адель, у 2022 році вона розлучилася з чоловіком, який нині мешкає за кордоном. Серце акторки вільне.

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