Атанасова відповіла, чому акторів із РФ "сильно бавили" в Україні

Відома українська акторка театру і кіно Ольга Атанасова, яка свого часу багато знімалася з акторами з РФ, відповіла, чому на знімальних майданчиках росіяни й українці були не на рівних.

Вона зазначила, що раніше російських акторів сильно балували в Україні.

"На жаль це правда, так і було. Але це ж не ми особисто робили. Це робили наші продакшени чи продюсери, канали. А те, що їм давали найкраще - вони себе почували в дуже казкових умовах. Вони цього вимагали і їм це давали. Їх тут дуже сильно балували. Думаю, що актори з РФ навіть у своїй країні не були такими затребуваними, як у нас", - підкреслила Атанасова.

Також вона припустила, чому так відбувалося.

"Тому що, на жаль, не цінували своїх зірок, бо орієнтувалися на РФ. І зірки звідти диктували, які актори мають бути. І тут проблема, скоріше, в тому, що ми самі не цінували своїх зірок. Подивіться, скільки зараз у нас багато талановитих людей. Вони ж завжди були, правда? Просто їм зараз дали шанс. А раніше не всі навіть отримували такий шанс", - зазначила актриса.

Атанасовій у той час щастило з ролями, проте багато інших українських зірок кіно були непоміченими.

"Мені нема на що скаржитися, тому що я якраз багато знімалася, у мене були хороші ролі в ті часи. Але ж не давали багатьом людям цей шанс. Хоча й пам'ятаю, у якийсь проєкт уже було затверджено на головну роль актрису з РФ. І коли я приходила і говорила режисерові, що я бачу себе в цій ролі, що я маю її виконати, мені казали, що вже затверджено. Але я просилася, завдяки наполегливості мене потім затверджували на головні ролі", - розповіла Атанасова.



Ольга Атанасова (фото: instagram.com/ananasova_olya)

Нагадаємо, Атанасова полюбилася багатьом після серіалу "Кадети". Там вона знімалася в ролі дівчини суворовця Іллі Синіцина, якого зіграв актор Борис Корчевніков, що зараз підтримує політику диктатора Путіна.

Популярність акторці принесли також ролі в таких серіалах, як "Папаньки", "Моя чудова сім'я", "Вовчиця", "Кохання сліпе", "Вітряна жінка", "Різниця у віці", "Полюби мене такою".

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