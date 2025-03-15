"Давить не буду": актриса Атанасова объяснила, почему ее дочь не полностью перешла на украинский

Воспитание через любовь и доверие

Атанасова воспитывает дочь через любовь. Она дает дочери возможность самостоятельно делать уроки и принимать решения. Если проблем со школой нет и установленные условия обучения выполняются, актриса не контролирует девочку.

"Моя Адель самостоятельно уже давно делает уроки, потому что я решила: или мы с дочерью подруги, или я для нее строгий учитель. Я не хочу быть строгим учителем. У нас просто есть договоренности относительно оценок", - поделилась звезда.

Ольга рассказала, что в их отношениях построены на доверии. Адель может рассказать маме абсолютно все, а когда видит, что та уставшая после гастролей, старается помочь по дому.

"Она мне очень помогает, я такой не была. То дома уберет, то цветочки поставит. Она молодец, мне очень повезло с ребенком", - заявила актриса.

Ольга Атанасова с дочкой (фото: instagram.com/ananasova_olya)

Отношение к соцсетям

Ольга Атанасова запретила дочери регистрацию в TikTok, потому что на платформе есть не всегда благоприятный для детей контент. В то же время не устанавливает строгих запретов, а учит ребенка критически оценивать информацию.

"Я просто говорю, что есть вещи, которым в соцсетях верить нельзя, все надо проверять. Они сейчас смотрят и потом рассказывают о чем-то, будто это факт, а это неправда", - объяснила она.

Языковой вопрос и российский контент

Говоря о влиянии российского контента на украинское информационное пространство, актриса рассказала, что ее дочь понимает, что происходит. Она не нуждается в дополнительных разъяснениях.

"Здесь объяснять особо и не нужно, потому что дети все это видят. Если бы мы жили где-то за границей, то, возможно, надо было объяснять. А здесь все понятно и так", - сказала Атанасова.

Она также призналась, что Адель пока не полностью перешла исключительно на украинский язык. Звездная мама старается не давить на ребенка в этом вопросе.

"Могу признаться, что мой ребенок не разговаривает исключительно на украинском. Но, скажем, давить на него я тоже не буду, потому что это должно быть его решение. Оно придет, если это показывать своим примером. Слушаем украинские песни красивые, смотрим фильмы исключительно на Netflix на украинском языке. К ней придет и она сама начнет разговаривать исключительно на украинском языке", - подытожила актриса.

Атанасова о дочери (фото: instagram.com/ananasova_olya)

Напомним, Ольга воспитывает 12-летнюю дочь Адель от экс-супруга Сергея Атанасова, с которым прожила в браке 9 лет. Пара развелась официально в марте 2022 года. Как рассказала звезда, связь с бывшим не поддерживает. Ребенка воспитывает самостоятельно. Ранее она также объяснила, почему решила оставить фамилию мужа.

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