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Олена Зеленська сказала, де купуватиме подарунки на Різдво для дітей та чоловіка: "Складне завдання"

Понеділок 11 грудня 2023 22:15
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Олена Зеленська сказала, де купуватиме подарунки на Різдво для дітей та чоловіка: "Складне завдання" Олена Зеленська (фото: instagram.com/olenazelenska_official)
Автор: Іванна Пашкевич

Перша леді України Олена Зеленська розповіла, що у цьому році її родина, на жаль, не зможе втілити все, що робила зазвичай на Різдво. Однак одна традиція, за її словами, залишиться незмінною - це дарувати один одному подарунки.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на велике інтерв'ю дружини президента для британської служби BBC.

Перша леді розповіла, де купуватиме подарунки близьким на Різдво

Під час розмови з британською журналісткою Лорі Кунсберг Олена привідкрила завісу святкування Різдва в президентській родині.

Вона зізналась, що зараз не може собі дозволити вийти у крамницю і купити там подарунки. Однак є ще інтернет-магазини, де вона вже активно їх шукає.

Також дружина глави держави поділилась, що, на жаль, вони із чоловіком не знають, як вручити один одному подарунки.

Олена Зеленська сказала, де купуватиме подарунки на Різдво для дітей та чоловіка: &quot;Складне завдання&quot;

Олена і Володимир Зеленські (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

"Я не впевнена, що ми зможемо втілити все, що ми звикли робити на Різдво. Одна традиція сто відсотків буде втілена - це дарувати подарунки одне одному і, авжеж, дітям. Для нас це зараз складне завдання. Тому що, як я вже казала, я майже не можу кудись вийти, в крамницю в тому числі", - зізналась перша леді.

Олена Зеленська сказала, де купуватиме подарунки на Різдво для дітей та чоловіка: &quot;Складне завдання&quot;

Олена Зеленська (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

"Але, на щастя, є інтернет-магазини, і тому я, чесно кажучи, дуже велику частину часу зараз проводжу, скролячи стрічку й видивляючись, що я можу придбати як подарунки. Подарунки обов’язково будуть, але яким чином ми їх одне одному подаруємо я, на жаль, зараз не можу сказати", - додала пані Зеленська.

Раніше Олена Зеленська у стриманому образі заговорила про стійкість українських дітей.

Також дружина президента розповіла про бойфренда своєї 19-річної доньки.

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Володимир Зеленський Різдво Олена Зеленська