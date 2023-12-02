Олена Зеленська розповіла про бойфренда своєї 19-річної доньки: "Перше кохання"
Перша леді України Олена Зеленська розповіла, що їхня з Володимиром Зеленським 19-річна донька Олександра зустрічається з бойфрендом.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на фрагменти інтерв’ю з дружиною президента, які опублікували 1 грудня у щоденному подкасті видання The Economist.
Олена Зеленська про особисте життя доньки
За словами Олени, її старша спадкоємиця зустріла своє перше кохання, і вони з чоловіком ніяк не можуть усвідомити, що Олександра вже така доросла.
Родина Зеленських (фото: instagram.com/olenazelenska_official)
"Вона зустріла свого хлопця. Перше кохання, а тепер ми з її батьком у шоці від того, що робити з розумінням, що твоя маленька дівчинка більше не маленька дівчинка. Тож життя триває", - сказала Зеленська.
Ведуча поцікавилась у першої леді, чи приємно спостерігати за щасливою донькою, на що дружина глави держави з посмішкою відповіла: "Але стресово".
Для довідки
Олександра Зеленська восени 2022 року стала студенткою. Де саме навчається вона - президентське подружжя не уточнює.
Раніше Олена розповідала, що дівчина обрала юридичну спеціальність.
Родина Зеленських (фото: instagram.com/olenazelenska_official)
Пара також виховує 10-річного сина Кирила.
Після початку повномасштабного вторгнення РФ Зеленська разом із дітьми залишилася в Україні, однак в перші місяці у Києві її не було.
Нагадаємо, раніше зірка "Жіночого кварталу" пригадав роботу з з першою леді України.
Також ми розповідали, що Зеленська увійшла в топ найвпливовіших жінок світу.