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Олена Зеленська розповіла про бойфренда своєї 19-річної доньки: "Перше кохання"

Субота 02 грудня 2023 11:40
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Олена Зеленська розповіла про бойфренда своєї 19-річної доньки: "Перше кохання" Олена Зеленська з донькою (фото: instagram.com/olenazelenska_official)
Автор: Іванна Пашкевич

Перша леді України Олена Зеленська розповіла, що їхня з Володимиром Зеленським 19-річна донька Олександра зустрічається з бойфрендом.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на фрагменти інтерв’ю з дружиною президента, які опублікували 1 грудня у щоденному подкасті видання The Economist.

Олена Зеленська про особисте життя доньки

За словами Олени, її старша спадкоємиця зустріла своє перше кохання, і вони з чоловіком ніяк не можуть усвідомити, що Олександра вже така доросла.

Олена Зеленська розповіла про бойфренда своєї 19-річної доньки: &quot;Перше кохання&quot;

Родина Зеленських (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

"Вона зустріла свого хлопця. Перше кохання, а тепер ми з її батьком у шоці від того, що робити з розумінням, що твоя маленька дівчинка більше не маленька дівчинка. Тож життя триває", - сказала Зеленська.

Ведуча поцікавилась у першої леді, чи приємно спостерігати за щасливою донькою, на що дружина глави держави з посмішкою відповіла: "Але стресово".

Для довідки

Олександра Зеленська восени 2022 року стала студенткою. Де саме навчається вона - президентське подружжя не уточнює.

Раніше Олена розповідала, що дівчина обрала юридичну спеціальність.

Олена Зеленська розповіла про бойфренда своєї 19-річної доньки: &quot;Перше кохання&quot;

Родина Зеленських (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Пара також виховує 10-річного сина Кирила.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ Зеленська разом із дітьми залишилася в Україні, однак в перші місяці у Києві її не було.

Нагадаємо, раніше зірка "Жіночого кварталу" пригадав роботу з з першою леді України.

Також ми розповідали, що Зеленська увійшла в топ найвпливовіших жінок світу.

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