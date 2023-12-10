Олена Зеленська у стриманому образі заговорила про стійкість українських дітей (фото)

Олена Зеленська щоразу демонструє нові та цікаві образи. Кожен з них є особливим та демонструє певні настрої та теми, які обговорюються на ділових зустрічах першої леді.

Про те, в якому образі Олена Зеленська заговорила про стійкість українських дітей, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram -канал дружини президента.

Олена Зеленська у стриманому образі заговорила про стійкість українських дітей

Кожною новою появою на публіці, Зеленська приємно дивує своїми образами, оскільки вони завжди елегантні, доречні, цікаві та універсальні. Перша леді полюбляє брючні костюми, ділові сукні, костюми зі спідницями та іноді звичайний одяг по типу джинсів та звичайних светрів.

Але цього разу Олена не стала змінювати своїм класичним вбранням і вибрала брючний костюм сірого кольору. Брюки вільного крою у стилі палаццо, а ось піджак класичний.

Під жакет пані Зеленська обрала звичайний чорний гольф, який, до речі, досить часто присутній в її останніх образах. І це не дивно, адже це класика, що добре поєднується з костюмами та верхнім одягом.

Свій образ дружина президента доповнила ремінцем чорного кольору, а також золотими сережками, які видніються крізь її укладку. А ось в якості взуття Олена вибрала чоботи чорного кольору на високій підошві.

Олена Зеленська в елегантному образі заговрила про стікйсть українських дітей (фото: t.me/FirstLadyOfUkraine)

Що сказала Олена Зеленська про стійкість українських дітей

Разом із командою Фундації Олени Зеленської вона мала зустріч з Open Society Foundations. А саме, з головою мережі Олександром Соросом, який уже вдруге за останній місяць приїхав до Києва.

За словами першої леді ці спільні проекти спрямовані на соціалізацію, відпочинок і поліпшення ментального здоровʼя дітей. Тих, які виховуються у великих прийомних родинах у прифронтових, деокупованих і постраждалих регіонах України.

"Українські діти надзвичайно стійкі. Вони продовжують навчатися, шукати можливості для самореалізації та розвитку. Але, поза сумнівом, їм потрібна підтримка, особливо найуразливішим", - каже Олена.

Олена Зеленська в елегантному образі заговрила про стікйсть українських дітей (фото: t.me/FirstLadyOfUkraine)