Елена Зеленская сказала, где будет покупать подарки на Рождество для детей и мужа: "Сложная задача"

Первая леди Украины Елена Зеленская рассказала, что в этом году ее семья, к сожалению, не сможет реализовать все, что делала обычно на Рождество. Однако одна традиция, по ее словам, останется неизменной - это дарить друг другу подарки.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на большое интервью жены президента для британской службы BBC.

Первая леди рассказала, где будет покупать подарки близким на Рождество

Во время разговора с британской журналисткой Лори Кунсберг Елена открыла занавес празднования Рождества в президентской семье.

Она призналась, что сейчас не может себе позволить выйти в магазин и купить там подарки. Однако есть еще интернет магазины, где она уже активно их ищет.

Также жена главы государства поделилась, что, к сожалению, они с мужем не знают, как вручить друг другу подарки.

Елена и Владимир Зеленские (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

"Я не уверена, что мы сможем воплотить все, что мы привыкли делать на Рождество. Одна традиция сто процентов будет воплощена - это дарить подарки друг другу и, конечно, детям. Для нас это сейчас сложная задача. Потому что, как я уже говорила, я почти не могу куда-то выйти, в магазин в том числе", - призналась первая леди.

Елена Зеленская (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

"Но, к счастью, есть интернет-магазины, и поэтому я, честно говоря, очень большую часть времени сейчас провожу, скроля ленту и высматривая, что я могу приобрести в качестве подарков. Подарки обязательно будут, но каким образом мы их друг другу подарим я, к сожалению, сейчас не могу сказать", - добавила пани Зеленская.