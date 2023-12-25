Олена Зеленська у ніжному вбранні привітала українців з Різдвом

Про те, якими словами та у якому вбранні дружина президента привітала українців цього року, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на ефір спеціального проекту 1+1 "У Різдво ти не один".

В якому образі Олена Зеленська привітала українців з Різдвом

Перша леді України звикла бути в центрі уваги та приємно дивувати своїми ніжними та стриманими образами. Різдво - це особливий випадок, що потребує більш ретельної підготовки. Саме тому й образ Олени є особливим.

Дружина пана Зеленського обрала дуже символічний образ, що передає дух українських традицій. Олена одягла білу вишиванку з цікавим комірцем та широкими рукавами. На ній вишито тризуб, квіточки та янгола.

Також Зеленська одягла чорну класичну спідницю довжиною міді й доповнила свій образ чорними туфлями човниками, які обирає дуже часто.

Волосся Олени було акуратно вкладене у голлівудські хвилі, що додає повному образу шарму та святкової атмосфери. І зверху всього свого лука, перша леді одягнула ніжно-блакитне пальто.

Олена Зеленська вітає з Різдвом (фото: скриншоти)

Як Олена Зеленська привітала українців з Різдвом

"Дорогі друзі, маленькі й дорослі, батьки та діти, в часи коли темно, дуже хочеться світла, у часи, коли холодно, хочеться тепла.Але саме в такі часи, це світло й тепло - ми з вами! Ми можемо дати його одне одному і всім, хто цього потребує", - звернулась до українців Олена.

"Вся наша країна сьогодні - це різдвяні вогники наших душ, наших вчинків, нашої допомоги та небайдужості. І тому наша країна сяє серед будь-якої темряви. І в наших серцях тепло серед будь-якого холоду. З Різдвом, дорогі українці. Тепла, світла, вам і вашим родинам", - завершила своє привітання пані Зеленська.

Також Олена зазначила, що це перше Різдво, яке ми святкуємо разом зі світом.І хоч би де ми були в цей час: на передовій, далеко від дому чи від близьких - нас єднає цей день, єднає свято. Єднають надія, віра та спільнодія.