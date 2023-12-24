Олена Зеленська у цікавому образі завітала на дитяче читання-чаювання (фото)

Олена Зеленська вже не вперше навідує дітей у лікарні з метою влаштувати читання-чаювання, де й сама читає дітям казки.

Про те, в якому образі перша леді завітала до дітей цього разу, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram -канал Зеленської.

Олена Зеленська у цікавому вбранні читала дітям книги

Дружина президента України не вперше навідує дітей у лікарні "Охматдит" та влаштовує для них різдвяні читання-чаювання, де вона спілкується з дітьми та дізнається їхні історії життя, які вражають її до глибини душі.

І насправді такі зустрічі є дуже важливими, тому обирати правильний і доречний наряд - складна задача. Тому для цих зустрічей з діточками, Олена зазвичай обирає стримані та легкі образи, які не будуть притягувати увагу на себе.

Цього разу пані Зеленська обрала дуже стриманий образ, що складається з коричневих широких брюк, сорочки, яка застібається до самої горловини такого шоколадного кольору. А зверху вона одягла бежевий кардиган, що відтінив базу, що брала Олена.

Своє волосся жінка зібрала в акуратний пучок позаду потилиці та спереду трохи випустила чубчик. Олена нафарбувала очі тінями в тон з брюками й сорочкою, але губи цього разу залишила без помади чи блиску.

Олена Зеленська завітала до дітей на різдвяні читання (фото: t.me/FirstLadyOfUkraine)

На фотографіях пані Зеленська дуже затишно та щиро спілкується з діточками й читає для них казку, яку вони уважно слухають і захоплено спостерігають за першою леді.

"У цих наших уже традиційних різдвяних читаннях серед дітей, які борються зі складними хворобами, відчуваю - що, здавалось би, парадоксально - неабияку силу. Бо якщо борються вони, ми, дорослі, просто зобовʼязані продовжувати боротьбу", - коментує зустріч Олена.

"Учасники цьогорічного читання-чаювання самі дають неабиякий приклад стійкості. Серед них - і колишні пацієнти "Охматдиту", дорослі люди, які після перенесених захворювань стали батьками та навіть захищають батьківщину на фронті, і нинішні", - доповнила пані Зеленська.

Олена Зеленська завітала до дітей на різдвяні читання (фото: t.me/FirstLadyOfUkraine)