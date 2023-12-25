Елена Зеленская в нежном наряде поздравила украинцев с Рождеством

О том, какими словами и в каком наряде супруга президента поздравила украинцев в этом году, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на эфир специального проекта 1+1 "В Рождество ты не один".

В каком образе Елена Зеленская поздравила украинцев с Рождеством

Первая леди Украины привыкла быть в центре внимания и приятно удивлять нежными и сдержанными образами. Рождество - это особый случай, требующий более тщательной подготовки. Именно поэтому и образ Елены особенный.

Жена господина Зеленского избрала очень символический образ, передающий дух украинских традиций. Елена надела белую вышиванку с интересным воротничком и широкими рукавами. На ней вышит трезубец, цветочки и ангела.

Также Зеленская надела черную классическую юбку длиной меди и дополнила свой образ черными туфлями челноками, которые выбирает очень часто.

Волосы Елены были аккуратно вложены в голливудские волны, что придает полному образу шарма и праздничной атмосферы. И сверху всего своего лука, первая леди надела нежно-голубое пальто.

Елена Зеленская поздравляет с Рождеством (фото: скриншоты)

Как Елена Зеленская поздравила украинцев с Рождеством

"Дорогие друзья, маленькие и взрослые, родители и дети, во времена когда темно, очень хочется света, во времена, когда холодно, хочется тепла. Но именно в такие времена, это свет и тепло - мы с вами! Мы можем дать его одно одному и всем, кто в этом нуждается", - обратилась к украинцам Елена.

"Вся наша страна сегодня - это рождественские огоньки наших душ, наших поступков, нашей помощи и неравнодушия. И поэтому наша страна сияет среди любого мрака. И в наших сердцах тепло среди любого холода. С Рождеством, дорогие украинцы. Теплая, света, вам и вашим семьям", - завершила свое поздравление Зеленская.

Также Елена отметила, что это первое Рождество, которое мы празднуем вместе с миром. И где бы мы ни были в это время: на передовой, вдали от дома или от близких - нас объединяет этот день, объединяет праздник. Объединяют надежду, веру и сообщество.