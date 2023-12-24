Аліна Михайлова показала різдвяні спогади із загиблим воїном Да Вінчі (відео)
Аліна Михайлова напередодні Різдва пригадала, як відзначала це свято зі своїм покійним коханим Да Вінчі.
Про те, які саме спогади з Дмитром оприлюднила Аліна, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис дівчини в соціальній мережі Х.
Аліна Михайлова пригадала новорічні свята з Да Вінчі
"Перший і останній НАШ новий рік ДОМА. Наш новий рік", - підписала своє архівне відео Аліна.
У кожного власника IPhone є така вбудована функція, як "Спогади". Тобто, ваш смартфон сам формує фотографії у відео і випливає як спогад у певний проміжок часу.
Це ж саме спрацювало й в Аліни в телефоні та нагадало про новорічні свята з Дмитром Коцюбайлом, який героїчно загинув на війні з Росією.
Михайлова виклала в соціальну мережу архівне фото з першого та, на жаль, останнього Нового року, який вона провела з Да Вінчі. Ті кадри, які показано у відео, були зроблені напередодні святкування Нового 2021 року, а точніше 26 грудня 2020 року.
В той день Аліна і Дмитро разом прикрашали ялинку та квартиру, в якій вже тоді мешкали як молода і щаслива родина, що збирається святкувати Різдво і Новий рік удвох.
Аліна Михайлова пригадала єдине спільне Різдво з Да Вінчі (фото: facebook.com/MAlina.Mykhailova)
"Просто жили собі якесь життя. Тішилися з чогось, з чогось сварились, бурчали, але жили. На війні, там де дім, та будь-де. Зимою їздили кататися на борді, влітку в походи/на озера якісь. І все це вдвох. А одній цього всього вже не хочеться і не треба", - пише під відео Аліна.
На кожній фотографії видно, наскільки щасливою була пара у мирний час, напередодні свят. Вони посміхалися, цілувалися, раділи кожній миті, яку проводять разом, у своїй маленькій родині.
Та зараз Аліні доводиться лише з теплом згадувати ці моменти, коли вона була щаслива, відчувала кохання і дійсно чекала на Різдво, адже її диво вже й так було поруч з нею.
Перший і останній НАШ новий рік ДОМА— Alina Mykhailova (@Mykhailova_A) December 24, 2023
Наш новий рік pic.twitter.com/sbAFUkpkJ4
Раніше ми розповідали про те, що Аліна Михайлова розповіла, як переживає втрату Да Вінчі.
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