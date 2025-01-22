Олена Мозгова показала, який вигляд мала у 18 років

Так, Олена поділилася у соцмережах роликом, зробленим 32 роки тому, коли їй було 18.

У Мозгова позує серед дерев, які були густо вкриті зеленим листям. У руці вона тримає букет кульбаб.

На той момент продюсерка мала коротку зачіску та рудий колір волосся.

"Архіви не горять…Років 18 тут мені…Початок буремних 90-х", - підписала відео зірка.

Коротка біографія Олени Мозгової

Олена народилася 9 лютого 1974 року в Києві в родині видатного народного артиста України Миколи Мозгового. Після закінчення музичної школи вона вступила до Київського національного університету культури і мистецтв імені О. Корнійчука.

З 2001 року Мозгова працювала на Першому національному телеканалі України, де обіймала посаду директора творчого об’єднання музичних і розважальних програм.

Олена Мозгова (фото: instagram.com/mozgova0902)

Протягом десяти років вона була у стосунках із відомим українським співаком Олександром Пономарьовим, який представляв Україну на «Євробаченні-2003». Від цього союзу у неї народилася донька Євгенія.

У 2006 році Олена познайомилася з українським співаком Володимиром Ткаченком, також відомим як Девід Аксельрод. Спочатку їхні стосунки були виключно професійними: Мозгова була продюсеркою Ткаченка. Однак у 2015 році вони одружилися.

Наразі продюсерка виховує трьох доньок: наймолодшу Соломію, яка народилася у шлюбі з Ткаченком, а також старших дочок Євгенію та Зою.

Олена Мозгова з чоловіком і молодшою донькою (фото: instagram.com/mozgova0902)