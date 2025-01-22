Елена Мозговая показала, как выглядела в 18 лет

Так, Елена поделилась в соцсетях роликом, сделанным 32 года назад, когда ей было 18.

В Мозговая позирует среди деревьев, которые были густо покрыты зеленой листвой. В руке она держит букет одуванчиков.

На тот момент продюсер имела короткую прическу и рыжий цвет волос.

"Архивы не горят...Лет 18 здесь мне...Начало бурных 90-х", - подписала видео звезда.

Краткая биография Елены Мозговой

Елена родилась 9 февраля 1974 года в Киеве в семье выдающегося народного артиста Украины Николая Мозгового. После окончания музыкальной школы она поступила в Киевский национальный университет культуры и искусств имени А. Корнейчука.

С 2001 года Мозговая работала на Первом национальном телеканале Украины, где занимала должность директора творческого объединения музыкальных и развлекательных программ.

Елена Мозговая (фото: instagram.com/mozgova0902)

В течение десяти лет она состояла в отношениях с известным украинским певцом Александром Пономаревым, который представлял Украину на "Евровидении-2003". От этого союза у нее родилась дочь Евгения.

В 2006 году Елена познакомилась с украинским певцом Владимиром Ткаченко, также известным как Дэвид Аксельрод. Поначалу их отношения были исключительно профессиональными: Мозговая была продюсером Ткаченко. Однако в 2015 году они поженились.

Сейчас продюсер воспитывает трех дочерей: младшую Соломию, которая родилась в браке с Ткаченко, а также старших дочерей Евгению и Зою.

Елена Мозговая с мужем и младшей дочерью (фото: instagram.com/mozgova0902)