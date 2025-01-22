21-річна донька Кравець кардинально змінила імідж: як вона виглядає
Старша донька української акторки та ексучасниці Студії "Квартал 95" Олени Кравець Марія зважилася на кардинальні зміни та перефарбувала волосся в інший відтінок.
Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram дівчини.
Так, вчора вона вийшла в Stories і анонсувала, що буде "день змін". Підписники Кравець не одразу зрозуміли, про що саме йдеться.
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Потім дівчина показалася в салоні краси під час процедури фарбування, проте вона продовжила тримати інтригу.
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А ввечері вона показала в блозі результат свого кардинального перевтілення - вона перефарбувала волосся в інший відтінок і оновила зачіску. Після того, як вона з брюнетки перетворилася на блондинку, 21-річна дівчина ще більше стала схожа на свою зіркову маму.
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"Тепер вона блондинка", - підписала одну зі Stories Марія Кравець.
Зазначимо, що нова зачіска і колір волосся підкреслили природну красу дівчини.
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Хто така Марія Кравець
Марія Кравець народилася 24 лютого 2003 року. Вона є старшою донькою української комедійної актриси Олени Кравець.
Дівчина у 2020 році вступила до Інституту журналістики в університеті ім. Т. Шевченка за спеціальністю "Реклама та зв'язки з громадськістю". Через пандемію коронавірусу навчання було онлайн.
Коли дівчина вступала, вона була зацікавлена, щоб вивчитися на піарницю, проте там сказали, що три роки буде просто журналістика, а потім із третього-четвертого курсу почнеться піар.
Після закінчення першого курсу вирішила забрати документи. Потім вона пройшла курси з піару та SMM, проте незабаром зрозуміла, що це не її.
Згодом Марія Кравець вирішила займатися організаторською діяльністю. Зокрема, займається підготовкою до її спільного з мамою подкасту, а також докладає зусиль до благодійних танцювальних подій, адже її хобі - танці.
Нещодавно вона показала в мережі свого бойфренда. Ним виявився Ростислав 'Sid' Сидоренко - один із засновників та учасників хіп-хоп-колективу IWD.CLAN, у якому танцює і донька колишньої резидентки "Студії Квартал 95".
Марія Кравець із бойфрендом (фото: instagram.com/maarriill)