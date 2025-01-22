Аліна Гросу відверто висловилася про особисте життя: "Починалися хвилі у стосунках"

Аліна Гросу не так давно розсекретила, що вдруге вийшла заміж, проте показувати обличчя свого обранця чи розповідати про нього шанувальникам вона не поспішає. І тепер у соцмережах артистка прямо відповіла , чому прийняла для себе саме таку позицію.

Особисте життя Аліни Гросу

Пізніше, після того, як зірка сцени оголосила про друге заміжжя, у мережі з'ясували, що вона вийшла заміж за російського актора Романа Полянського, з яким мала стосунки ще до початку повномасштабної війни.

Спілкуючись із підписниками у stories, Аліна пояснила, що вони з коханим не приховують свої стосунки, та навіть фотографуються із тими, хто про це просить. Проте у соцмережах Гросу все ж вирішила не виставляти спільні кадри з чоловіком, оскільки пов'язує це з негативним минулим досвідом.

"Якщо вам чесно сказати, ми спеціально не ховаємося. Є купа фото людей з нами. Ми не відмовляємось фотографуватися. Тільки у своїх соцмережах я нічого не викладаю. Бо зазвичай, як раніше постила колись когось, починалися хвилі у стосунках. А у чоловіка взагалі більше немає особистих сторінок", - розповіла співачка.

Аліна Гросу прокоментувала особисте життя (фото: instagram.com/alina_grosu)

Окрім того, раніше знаменитість також заявляла про те, що не поспішає розкривати будь-які деталі справ сердечних, оскільки хоче сповна насолодитися особистим, без зайвих очей

"Чому я нічого не хочу розповідати про нинішні стосунки, тому що минуле - це те, що було, сьогодення - воно моє. Я хочу, щоб воно якомога довше було саме моїм. Я хочу ним насолодитися. Мені здається, що кохання - воно для двох людей і про двох людей, а не про думки інших", - говорила у минулому артистка.

Аліна Гросу прокоментувала особисте життя (фото: instagram.com/alina_grosu)

Що відомо про особисте життя Аліни Гросу

У березні минулого року вона показала весілля, випустивши новий кліп і натякнувши фанам таким чином, що вдруге одружилася. Проте говорити про обранця, як вже зазначалося вище, співачка не хотіла.

Аліна Гросу з чоловіком (фото: instagram.com/alina_grosu)

Це другий шлюб для Аліни Гросу. Раніше вона була заміжня за російським бізнесменом, проте їхні стосунки розпалися доволі швидко після гучного весілля, яке проходило за кордоном і тривало кілька днів.

До слова, у період повномасштабної війни Гросу переїхала до США. Там вона розпочала навчання в Голлівудській школі акторської майстерності у Лос-Анджелесі.

А у вересні минулого року співачка заявляла, що є офіційним представником культури в Нью-Йорку від нашої країни. Але згодом МЗС України спростувало таке твердження, через що виконавиця опинилася в центрі скандалу.

Аліна Гросу (фото: instagram.com/alina_grosu)